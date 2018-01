Merkel Davosis: Eesti on digitaliseerimises Saksamaast kaugele ette läinud

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles maailma majandusfoorumil Šveitsis Davosis, et Eesti on digitaliseerimises Saksamaast kaugele ette läinud.

Merkel rääkis oma sõnavõtus muu hulgas eesseisvatest suurtest ülesannetest: Saksamaa tahab oma heaolu säilitada, Euroopast peab saama huvitavam investeerimispiirkond, Euroopa peab oma välispiire kaitsma, Euroopa vajab vastust küsimusele, kellel on ligipääs andmetele, mis on 21. sajandi tooraine, ning üldiselt on ülesanne digitaliseerimine, vahendab Saksa uudistekanal NTV.

Saksamaa ei ole mitmetes digitaliseerimisvaldkondades Merkeli sõnul juhtiv riik. Ülesanne on digitaliseerimine haridussüsteemi kaasata ja õppida elukestvalt. Riik peab saama digitaalselt ettevalmistatud.

„Meie juures funktsioneerib kõik enam-vähem hästi. Valitsemine on hea,” ütles Merkel, kelle sõnul on aga lisaks sellele vaja paremat keskkonda idufirmadele. „Ma pean neid väljakutseid väga tõsisteks.”

„Eesti on seejuures kaugele ette läinud võrreldes sellise riigiga nagu Saksamaa. Me ei vaja mitte ainult majandus 4.0, vaid ka turumajandus 4.0,” ütles Merkel. Kuidas kõik kaasata, on Merkeli sõnul üks teravamaid küsimusi. Jutt käib panustamisest õiglasesse digitaalajastusse.