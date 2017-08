Merkel keelab uute diiselautode teedele-tänavatele lubamise

Saksamaa järgib teiste EL maade eeskuju ja lõpuks keelustab uute diiselmootoriga autode teedele ja tänavatele lubamise, kirjutas Saksamaa liidukantsler Angela Merkel täna ilmunud ajakirjas.

Siiski ei rääkinud ta konkreetsest tähtajast, kirjutab Reuters.

Merkel lisas, et autotootjad peavad taastama CO2-emissiooni järel usalduse enda vastu. Kunded, kes tunnevad, et neid on petetud, peavad saama neile lubatud CO2-taseme.

Lähiaastate prioriteediks peab olema elektriautode laadimiseks mõeldud infrastruktuuri loomine. Seniks ei tohiks saastavamaid diiselmootoriga autosid teedelt ja tänavatelt eemal hoida, sest sedasi karistataks heauskseid autoostjaid, märkis kantsler.