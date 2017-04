Merkel soovitab Hispaanial ja Portugalil investeerida päikeseenergiasse

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel Foto: Scanpix/ AFP

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel soovitas Hispaanial ja Portugalil investeerida rohkem päikeseenergiasse ja lisas, et nendel riikidel on vaja paremaid elektrivõrguühendusi Prantsusmaaga, et ühendada Euroopa elektrivõrgud, kirjutab Bloomberg.