Merko dividend toob Toomas Annuse firmale kopsaka summa

Börsiettevõte Merko Ehitus teatas hiljuti dividendi, milleks kujunes 0,41 eurot aktsia kohta. Kui kõikide investorite vahel läheb jagamiseks 7,3 miljonit eurot, siis koore riisub sellest Toomas Annuse ettevõte, kirjutab Äripäev.

AS Riverito, mille juhatusse kuuluvad Toomas Annus, Teet Roopalu ning Tõnu Toomik, on Merko Ehituse suuraktsionär ning talle kuulub ligi 72 protsenti ettevõtte aktsiatest. See tähendab, et 7,3 miljonist ligi 5,2 miljonit läheb Riveritole.

Kuna Riveritost kuulub 12,61protsendine osalus Tõnu Toomikule, siis läheb talle dividendidena ligi 658 270 eurot.

