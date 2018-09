Merko ehitab Harku järve äärde kümme kortermaja

Pikaliiva kortermajad paiknevad rohelusest ümbritsetud Harku järve lähistel, eemal linnakärast ja suure potentsiaaliga arenevas piirkonnas. Alanud on korterite müük arendusprojekti esimese etapi raames valmivatesse Pikaliiva 18 ja Pikaliiva 20 elamutesse.

Uude elukvartalisse rajatakse mitmekesise haljastuse ja valgustusega sisehoovid ning mänguväljakud. Krohvitud kortermajadele annab iseloomu otsaseintel kasutatav telliskivi imitatsioon. Iga korteri juurde kuulub rõdu ja esimese korruse korteritel on avar terrass. Hoonetes on lift, üldkasutatav ruum jalgrataste ja lapsevankrite tarbeks ning isiklikud panipaigad. Autodele rajatakse maja ümber parkimiskohad.

Pikaliiva korterelamud on B energiaklassiga. Hoonetes on säästlik vesipõrandaküte, rõhku on pandud helikindlatele korterite vaheseintele ja välisseinte soojapidavuse suurendamisele. Kortermajade lõunapoolsetele akendele paigaldatakse kõrgendatud päikesekaitsefaktoriga klaasid, mis pakuvad suvel kaitset liigse kuumuse eest.

Valida kuue siseviimistluspaketi vahel. Korterite suurused jäävad vahemikku 34–84 m2 ja ruutmeetrihinnad on 1820–2200 euro vahel.