Merko Ehitus kasvatas teises kvartalis kasumit

Merko Ehitus kasvatas teises kvartalis ja esimesel poolaastal nii müügitulu kui puhaskasumit. Ettevõtte müügitulu oli 70,7 ja puhaskasum 2,2 miljonit eurot.

Kuue kuu müügitulu 128,8 ja puhaskasum 3,2 miljonit eurot. Tänavu on märkimisväärselt suurenenud kontserni lepingute portfell, seda eeskätt Lätis. Kuue kuuga on Merko müünud mullusega võrreldes 80 korterit enam ning kasvatanud korterite müügitulu 54% võrra.

„Teise kvartali müügitulu ja kasum näitasid ootuspärast kasvu võrreldes 2016. aastaga. Hea meel on selle üle, et müügitulu suurenes kõigil meie koduturgudel. Oleme tänavu kasvatanud ka ehituslepingute portfelli, seda eeskätt Lätis, kus oleme alustanud mitme uue suure objekti ehitamist. Sellega seoses on ka meie Läti ettevõtte töötajate arv kasvanud. Konkurents peatöövõtjate vahel on aga jätkuvalt väga tihe kõigis riikides, kus me tegutseme, teisalt on tööjõu kättesaadavus ja tarnijakindlus muutumas üha keerulisemaks. See paneb peatöövõtjad surve alla nii kasumimarginaalide kui tähtaegade osas ja sunnib otsima lahendusi,“ ütles AS Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink.

„Korterite müük on läinud ootuspäraselt. Mullu sama perioodiga võrreldes müüsime tänavu kuue kuuga 50% enam kortereid ning teenisime 54% enam müügitulu, sellele aitas kaasa mitme projekti samaaegne valmimine ja müüki jõudmine esimesel poolaastal. Korteriturg Tallinnas ja Vilniuses on jätkuvalt aktiivne, ehkki hinnalagi tundub käes olevat ja tulevikus võib eeldada osades arendusprojektides mõnevõrra pikemaid müügiperioode. Riia korteriturg ei ole aga veel samasugust hoogu sisse saanud kui Tallinn ja Vilnius,“ kommenteeris Andres Trink korteriarenduse valdkonda.

Merko Ehitus müüs teises kvartalis 98 ning 6 kuuga 239 korterit (2016: 58 ja 159 korterit) kogumaksumusega vastavalt 10,5 ja 26,9 miljonit eurot (käibemaksuta). Kuue kuuga on Merko käivitanud 385 korteri ehituse ning investeerinud tänavu käivitatud arendusprojektidesse ja juba töös olevatesse projektidesse 18,4 miljonit eurot.

Kontserni 2017. aasta teise kvartali müügitulu oli 70,7 miljonit eurot, EBITDA 4,1 miljonit, kasum enne makse 3,3 miljonit ning puhaskasum 2,2 miljonit eurot. 2017. aasta kuue kuu müügitulu oli 128,8 miljonit eurot, EBITDA 6,0 miljonit, kasum enne makse 4,4 miljonit ning puhaskasum 3,2 miljonit eurot. 2017. aasta teises kvartalis sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 158 miljonit eurot, sealhulgas Akropole kaubanduskeskuse ja Z-Towers kompleksi ehituseks Riias ja lennujuhtimiskeskuse juurdeehituse rajamiseks Tallinnas.

Seisuga 30.06.2017 oli kontserni lepingute portfell 387,5 miljonit eurot võrreldes 279,4 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil. Suuremate objektidena olid Merkol teises kvartalis Eestis töös T1 kaubanduskeskus, Maakri Kvartal, Öpiku Ärihoone B-maja, Noblessneri elamukvartal ning Lennujaama trammiliin. Lätis olid suuremateks töös olevateks objektideks Akropole kaubanduskeskus Riias ja Ventspilsi muusikakool-kontserdihall, Leedus Radisson Blu Hotel Lietuva ning Philip Morris tehas ning Rinktines Urban arendusprojektis hotell ja eluhoonete kompleks.