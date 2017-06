Merko juht konkurentide ühinemisest: põhjus peitub Venemaal

Merko juht Andres Trink rääkis, et ilmselt andis YITi ja Lemminkäineni leibade ühte kappi panemisele hoogu kehv seis Vene turul, kirjutab Äripäev.

„See on suur uudis Soome ehitusturul,“ kommenteeris Trink, kelle hinnangul on mõlemad ettevõtted uusi arengusuundi erinevatel põhjustel otsinud. Näiteks paistab silma mure ühel turgudest, kus nad tegutsevad.

„Mõlemal on olnud Venemaal suhteliselt arvestatavad tegevusmahud, kuid viimased kolm aastat on Vene turg olnud languses. Nii Lemminkäinen kui ka YIT on pidanud selle tõttu ka kannatama,“ lausus Trink.

