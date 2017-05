Merko kasumlikkus on jätkuvalt surve all

Merko Ehituse aasta esimese kvartali müügitulu oli 58,1 miljonit eurot ja puhaskasum 1 miljon eurot. Müügitulu kasvas nii Eestis kui muudel koduturgudel, samuti suurenes korterite müük.

„Esimese kvartali müügitulu vastas üldiselt meie ootustele, ent kasumlikkus on tulenevalt ehituslepingute õhukesest marginaalist jätkuvalt surve all. Kasumlikkuse parandamiseks peame leidma rohkem sisemist efektiivsust. Turul on ehitushinnad nii alla löödud, et eksimisruumi ei ole kellelgi. Esimeses kvartalis sõlmitud uute ehituslepingute mahtu võib pidada keskmiseks, sealhulgas sõlmisime ka esimese arvestatava lepingu Norras. Aprilli alguses saime portfelli lisada 100 miljoni eurose lepingu Akropole keskuse rajamiseks Riias,“ kommenteeris AS Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink ettevõtte esimese kvartali tulemusi.

„Turu nõudlust kommenteerides võib välja tuua, et Tallinna ja Vilniuse uute ärihoonete ehitusmahud stabiliseeruvad, senine kasvutempo rahuneb tulevikus ka elamuehituses. Eestis on tulekul teede ja rajatiste hankeid, Leedus ootame rohkem avaliku sektori hoonete hankeid, mida seni on olnud üllatavalt vähe. Lätis näeme ruumi nii uutele ärihoonetele kui korteriarendustele, ent küsimus on majanduse arengukiiruses tervikuna. Igal juhul tuleb ehitusturul huvitav ja pingeline aasta ning plaanime olulistes arengutes kaasa lüüa,“ lisas Andes Trink.

„Korteriarenduse valdkonnas jätkame oma strateegia elluviimist – plaanime tänavu investeerida kinnisvaraarendusse ligikaudu 45 miljonit eurot ja alustada ligikaudu 650 uue korteri ehitusega. Esimeses kvartalis lisasime oma arendusprojektide portfelli Riia kesklinna vahetus läheduses Rūpniecībase tänaval asuva arendusala ligi 350 korteri ehituseks,“ kommenteeris Andres Trink korteriarenduse valdkonda.

Kontsern müüs esimeses kvartalis 141 korterit kogumaksumusega 16 miljonit eurot , võrreldes 2016. aasta 3 kuuga müüdud 101 korteriga. Esimeses kvartalis käivitas Merko Baltikumi pealinnades neli korteriarendusprojekti: Tallinnas 105 korteriga Staapli 3 maja Noblessneris ning kokku 66 korteriga kaks hoonet Paepargis. Riias alustati Gailezersi arenduse esimese etapiga, kus on 96 korterit, ning Vilniuses Rinktines Urban projektiga, mis hõlmab kolme hoonet 141 korteriga, hotelli ning kogu arendusala ühendavat maa-alust parklat.

Kontserni 2017. aasta esimese kvartali müügitulu oli 58,1 miljonit eurot, EBITDA 1,9 miljonit, kasum enne makse 1,1 miljonit ning puhaskasum 1,0 miljonit eurot. 2016. aasta esimeses kvartalis oli müügitulu 46,8 miljonit eurot, EBITDA 1,2 miljonit, kasum enne makse 0,3 miljonit ning puhaskasum 0,1 miljonit eurot. 2017. aasta esimeses kvartalis sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 58,6 miljonit eurot, sealhulgas Öpiku Ärihoone B-maja ja Noblessneri Staapli 3 kortermaja ehituseks Tallinnas, Šaltiniu Namai kortermajade kompleksi rajamiseks Vilniuses ning Blakstadi haigla ehituseks Norras.

Märtsi lõpus oli kontserni teostamata tööde jääk 287,7 miljonit eurot võrreldes 243 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil. Suuremate objektidena olid Merkol esimeses kvartalis Eestis töös T1 kaubanduskeskus, Maakri Kvartal, Öpiku Ärihoone B-maja ning Lennujaama trammiliin. Lätis on suuremateks töös olevateks objektideks Ventspilsi muusikakool-kontserdihall, Leedus Radisson Blu Hotel Lietuva ning Philip Morris tehas ning Rinktines Urban arendusprojektis hotell ja eluhoonete kompleks.