Merko teenis üheksa kuuga tubli kasumi, tulevik paistab pisut mornim

Merko Ehituse müügitulu oli kolmandas kvartalis 115 miljonit ja 9 kuu lõikes 299 miljonit eurot. Kontserni kolmanda kvartali puhaskasum kasvas 5,6 miljoni ja 9 kuu puhaskasum 12,3 miljoni euroni. Merko Ehitus on tänavu käivitanud Baltikumis üheksa uut korteriarendusprojekti kokku 840 korteriga, millest 550 asub Vilniuses.

„Kontserni müügitulu kasv kolmandas kvartalis ja 9 kuu lõikes oli ootuspärane, arvestades viimasel paaril aastal sõlmitud ehituslepingute mahtu ja töös olevaid suuri ehitusprojekte. Balti riikide ehitusturul on jätkunud sisendhindade kallinemine ning keeruline on leida kiirete ehitusgraafikute täitmiseks vajalikku ehitusvõimekust. Praeguses turukeskkonnas ei ole ehitusmahtude kasv eesmärk omaette, kui see halvendab riskiprofiili. Oluline on tegutseda kasumlikult,“ kommenteeris kontserni majandustulemusi AS Merko Ehitus juhatuse esimees Andres Trink.

Kontserni ettevõtete poolt 9 kuuga sõlmitud uute ehituslepingute maht on aga väiksem kui teostatud tööde maht ning ehituslepingute portfell tervikuna on kahanenud neli kvartalit järjest. See ilmselt mõjutab ka kontserni tulevasi ehitusmahtusid. „Ehitusturgu mõjutab oluliselt hinnatõus ja ehitusvõimekuse nappus, mis lükkab tellijate ehitusprojektide algust edasi, kuna eelarves ei ole selleks vahendeid või ei suuda nad oma arendusprojektide lõppkliendilt rohkem raha küsida“, märkis Andres Trink.