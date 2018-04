Mertsina: Eesti palgakasv on olnud kiire, kuid vahe EL keskmise ja Soomega on ikka suur

Kuigi kiire palgakasv on viinud meid lähemale Euroopa Liidu keskmisele ja ka Soome palkadele, on vahed jätkuvalt suured. Kui 2000. aastal olid Eesti palgad 16% euroliidu keskmisest ja 15% Soome keskmistest palkadest, siis selleks aastaks tõusevad need ligikaudu 40 ja 34 protsendini, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina panga blogis.

Pikemas tagasivaates on palgakasv Mertsina sõnul aeglustunud. Kui näiteks aastatel 1993-2000 oli keskmine palgakasv ligikaudu 34%, siis aastatel 2001-2008 oli see 13% ning aastatel 2011-2018 on see 6%.

Mertsina märgib, et Eesti elanike ostujõud on viimase 25 aastaga oluliselt suurenenud. Kui näiteks 1993. aastal oli keskmine palk vaid 68 eurot kuus, siis möödunud aastal oli see 1221 eurot ning sel aastal peaksid palgad jõudma juba 1295 euro lähedale. „Seega on palgad 25 aastaga tõusnud 19 korda,“ tõdeb Mertsina.

Eesti elanike palgad on viimase 25 aasta jooksul kasvanud kõikidel aastatel, välja arvatud 2009. aasta sügaval majanduslanguse ajal. Teatavasti ei näita ainult palgakasv ostujõu muutust, sest ka hinnad tõusevad. Viimase 25 aastaga on tarbijahinnad tõusnud 5,4 korda. Seega on hinnakasvu arvestades palka saavate inimeste ostujõud sel perioodil suurenenud ligikaudu 3,5 korda.