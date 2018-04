Metsa kasvab peale rohkem kui raiutakse

„Metsad ei saa otsa. Metsapinnad suurenevad, sest põllumajandust jääb vähemaks,” ütles keskkonnaagentuuri metsaspetsialist Allan Sims. Agentuuri andmetel on Eestis metsamaad 2,33 miljonit hektarit ja see moodustab 51,4% maismaa pindalast.1942. aastal oli meil vaid 1,47 miljonit hektarit metsamaad. Metsatagavara on aasta-aastalt aina suurenenud ning üldse on seda kokku 413 miljonit tihumeetrit.

Kui 2000. aastal kasvas juurde ligi 13,9 miljonit tihumeetrit metsa, siis 2017. aastal oli see 16,1 miljonit tihumeetrit.