Metsä Woodi Pärnu kasevineeritehases valmistutakse tootmiseks

Metsä Woodi kasevineeritehases tehakse töö alustamiseks ettevalmistusi. Tehase taristu ja esimesed tootmisliinid on peaaegu paigas. 12. veebruaril asutakse välja õpetama esimest 16 töötajat ja 5. märtsil tulevad järgmised 12, teatas ettevõte.

Värbamisega tegeleb Pärnu tehases personalijuht Merite Liidemaa-Pärn. Tehasesse võetakse tööle ligikaudu 200 inimest, sealhulgas umbes kümme administratiivtöötajat. Töölisi aitab Metsä Woodil leida Manpower ja administratiivtöötajaid Tammiste Personalibüroo. Vineeritööliste otsimisel tehakse tihedat koostööd ka Eesti Töötukassaga.

„Jaanuari algusest töötab meil juba kaks tõstukijuhti. Objektil töötavad samaaegselt nii töövõtjad kui ka seadmete tarnijad. Saabuvaid veokeid laadivad tühjaks meie tõstukijuhid ja päevas võib tulla lausa kümme veokit,“ ütleb Liidemaa-Pärn.

„Tehase administratiivkoosseis on juba üsna hästi paigas. Lisaks tehasejuhile ja personalijuhile on Pärnus asuvas ettevõttes arendusjuht, tootmisjuht, tootmise planeerija, kaks töödejuhatajat ning kontrolleri assistent. Ametisse on määratud ka kvaliteediinsener, kes alustab tööd samal ajal kui esimesed tootmistöötajad.“

Metsä Woodi Pärnu vineeritehases valmistatakse Kesk-Soomes Äänekoskis toodetud spoonist kasevineeri. Uues vineeritehases asutakse tootmist katsetama veebruari keskel. Tootmist plaanitakse Pärnu tehases alustada 2018. aasta teises pooles.