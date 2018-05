Metsafirma tõmbas maaomaniku haneks

„Nii ilusasti rääkis – nagu ingel!” ohkas Keeni lähedal Otepää looduspargis elav Tiit Lepa (75), rääkides Uuno Tuulingust, kelle ettevõttega sõlmitud maakasutusleping on tal nüüd kivina kaelas, kirjutab LõunaLeht.

„Lubas metsa heaperemehelikult majandada ja heinamaa ära niita ... No aga vaadake, milline mu maa ja mets nüüd välja näevad!”

„Raiekava järgi raiutud mets peaks välja nägema selline, nagu seal paistab,” viipas Lepa metsatuka poole, kus majandas teine metsafirma. „No too firma tahtis ka meid tüssata, koormate arvuga, aga õnneks lugesime need ka ise üle. OÜ-le Askersund Trading kasutada antud mets ja maa on kohutavas seisus, keskkonnainspektsioon tuvastas siin ka ebaseadusliku raie!”

