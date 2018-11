Michal nõustub Simsoniga Tallinn-Pärnu rongiliini osas: raudteed renoveerida pole mõtet, parem oodata Rail Balticu valmimist

Lellu-Pärnu suunal raudtee renoveerimine eeldaks investeeringuid mahus ligi 17 miljonit eurot. Simson seda mõttekaks ei pea. Kas nõustute või leiate, et tuleks ikkagi kaaluda seda rahastust? "Simsonit võin siin üllatuseks isegi kaitsta võtta, arvasime sama juba enne tema tulekut. See arvamus pärines aruteludes Pärnu ettevõtjate ja inimestega ning teadmisest, et raudtee ei tohi olla ohtlik," sõnas Michal. "Minister ning valitsus ei võta raha kübarast ega lisa oma taskust, maksumaksja raha on piiratud valik. Konkreetselt, kas laiendada Tallinn - Pärnu maanteed; renoveerida raudteed, ehkki teades, et tulemas on palju kiirem ja uuem - või jätta need tegemata ja teha lennujaam. Simson valis need mõnikümmend miljonit panna Pärnu lennujaama. Sellele investeeringule annavad hinnangu aeg ja kasutajate hulk. "

Simson viitas, et Rail Balticu valmimiseni asendavad ronge bussid, sõidugraafikut on tihendatud. Kas sellest piisab? "Kui hetkel juba lahkuma sättiv valitsus Rail Balticuga palli põõsasse ei pilla, siis on tegemist lahendustega mis on ajutised ebamugavuse leevendused, kuniks 2026 kiirem ühendus kasutusvalmis saab," märkis Michal. Bussiliinide ja graafiku kohta lisas Michal, et ainuvõimalik lahendus on kohalikega läbi arutada ja otsida parim võimalus. "Seda enam, kui on muresid. Eeldan vaikimisi, et sellist suhtlust veetakse, kui ei, siis on keegi midagi olulist unustanud. "