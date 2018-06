Michal Ossinovski süüdistusest: ära kurjusta, tee hoopis üks külm kali

LP-le antud intervjuus süüdistas Jevgeni Ossinovski Kristen Michalit, et too on ühe alkoholitootja käepikendus. Michali sõnul võtab ta sellist juttu pigem komplimendina.

"Ossinovski kurjustamine meenutab mulle aegu, kus valitsejad võisid rahvast vahetada, kui rahvas ei vastanud nende ootustele. Täna saavad kõik Eestis, Lätis ja Soomes peale rallipaar Ratas - Ossinovski aru, et selle valitsuse aktsiisiralli on toonud kaasa kaks kurba fakti. Esiteks, aastas kaotame kogukahjudena sadakond miljonit maksudena Lätti ja teiseks, Eesti rahva tervise kahjuks on alkoholitarbimine kasvanud. Eelmiste valitsuste ajal oli alkoholitarbimine jätkuvas languses ning riik polnud nii rumal, et tõsta õlleaktsiisi järsult 70% ja saata kahe Eesti Rahva Muuseumi jagu raha Läti riigikassase. Aktsiise tuleb alandada, järgmises valitsuses seda teeme," ütles Michal.