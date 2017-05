Michal Sarapuu ultimaatumist: nüüd on selge, kes teeb Tallinna prügimajanduses tegelikke otsuseid

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Kristen Michali sõnul pole pärast Arvo Sarapuu poolt Baltic Waste Managementile esitatud ultimaatumit kahtlust, kes Tallinna prügiäris tegelik niiditõmbaja on.

"Keskerakond eesotsas Sarapuuga on lõhkunud toimiva prügiveo ja üritavad nüüd avalikkuse tähelepanu alla sattunult paaniliselt loodud jama lahendada. Lahenduse suund paistab üsna sarnane, mida Keskerakond on proovinud seaduse [nn sisetehingute eelnõu, mida erakond riigikogus üritab läbi suruda - toim.] juures teha. Ehk siis vaba konkurentsi ja turgu asendada neile nii armsa ja tuttava munitsipaalse asjaajamisega," ütles Michal Ärilehele.

Michalile paistab kogu protsess koomiline. "Paistab taas paras juriidiline pundar sündivat. Jäätmeveo osas laiemalt nõutakse siiski hanke korraldamist. Ka Nõmmel peaks seda tegema, mitte trikitama. Naljakaks muudab selle ultimaatumi loo laiem taust - korruptsioonikomisjon on pöördunud prokuratuuri, et saada hinnang Tallinna prügimajandusele ja Sarapuu valdkonnas toimetamistele. Sarapuu aga ei puhka, ta võitleb vapralt ka soojal päeval enda loodud koletisega. Soojaga aga võib juhtuda, et prügihaisu hakkab levima ka linnavalitsuse uksest..."

Märkimisväärselt esitas Sarapuu ultimaatumi, rääkimata eelnevalt läbi Tallinna linna keskkonnaameti heakorra ja jäätmehoolde osakonna juhiga. Michali sõnul näitab see, kes tegelikult otsuseid teeb.

"Ei tea tema volitusi, kuid paistab, et Keskerakond usaldab teda jäägitult. Ratas usaldab Aasa ja Aas Sarapuud. Küllap kasutab ta Keskerakonna ainuvõimu linnas oma tahtmise saamiseks. Selle ultimaatumiga pole enam ka kahtlust, kes Tallinnas prügiäris tegelikke otsuseid teeb, ametnik igatahes loeb käsku uudistest," märkis Michal.

"Annan tähtaja pühapäeva õhtuni, kui selleks ajaks ei ole jäätmeveofirma BWM, kes hetkel Nõmmel vedu teostab, töid korrektselt toimima saanud, siis lõpetame lepingu ja töid hakkab teostama AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, kellel on olemas vajalik tehnika ja oskused. Täpselt niimoodi toimub ka kesklinnas, kus alates 25. maist teostab jäätmevedu linnale endale kuuluv ettevõte," kirjutas Sarapuu täna.