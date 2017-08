Michal: Terve mõistus - Eesti viib raha Venemaale!?

„Olen varjamatult kriitiline idee suhtes minna Venemaa majandusse raha viima. Terve mõistus sunnib küsima, kas keegi suudab 10-15 aastaks kümneid miljoneid investeerides ennustada, milline on Venemaa majanduskliima või rubla käekäik. Või, mis on regulatsioonid vaguniäris Venemaal valdkonnas, mida kontrollivad vaid Putiniga heades suhetes olevad tegelased? küsis Endine majandus- ja taristuminister, riigikogu liige Kristen Michal plaani kohta, et EVR Cargo kiitis heaks Venemaal vaguniäri ajamise.

Ettevõte jättis selle investeeringu ministri otsustada, arvan, et hea ongi, nii on peamine vastutaja selge. Kogu tänane protsess tuleks hästi dokumenteerida. Siis on hiljem täpselt selge, kes mida ja mis ajaks lubas. Kahe ja viie aasta pärast on nendel teadmistel väärtus, et poleks taas udujuttu, kuidas hoiatati, aga lootus ju õnnestumiseks oli, nagu juhtus sotsiaalministeeriumi ja SKAIS-iga.

Kogu Venemaa vaguniäril on tugev poliitiline alltekst. Keskerakond, kellel majandusministri portfell, on endiselt Putini Ühtse Venemaa leppe partner. Kohalike valimiste tulles on lõhestunud Keskerakonnas suurem konkurents, paistes ida suunas ja venekeelse mittekodaniku vaadetega klappivat. Euroopa Liidu sanktsioonide kehtimise ajal EL eesistujariigile kuuluva ettevõttega Venemaal äri ajamine sobib Venemaa jaoks taas näitena – meil on Euroopas sõpru. Küllap seda märgatakse nii Venemaal kui meie liitlaste juures.

Loodan, et välis- ja kaitseministril jätkub mune, et Keskerakonna ja Ühtse Venemaa lepitud majanduskoostöö katki vilistada. On ütlemata halb plaan teenida EL ja Eesti tuleviku ja julgeolekupartnerluse arvelt mõni rubla.“