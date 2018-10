Microsoft soovib võita Pentagoni suurtellimuse

Microsoft võistleb nüüd Amazoniga, et saada 10 miljardi dollari suurune USA kaitseministeeriumi leping.

Selle riikliku tellimuse lõppfaasi on jäänud vaid kaks eelnimetatud ettevõtet, kuna Google teatas, et ta loobub sellel hankel osalemast, sest see ei lähe kokku ettevõtte uute eetiliste põhimõtetega.

Pentagoni JEDI programm ehk ühine kaitseinfrastruktuuri programm on üheks USA kaitseministeeriumi ettevõtmisest, et uuendada oma IT infrastruktuuri.

Microsoft Azure’i asepresident Julia White ütles, et valitsuse jaoks tehtud lisafunktsionaalsusega Azure’i pilvteenus teeb Microsoftist olulise konkurendi võita JEDI leping.

Allikas: Äripäev