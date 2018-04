Mida arvatakse Lähis-Idas Süüria rünnaku mõjust börsidele?

Ärge müügilainet Lähis-Ida finantsturgudel küll oodake. Selline võiks olla sõnum, mida levitavad Lähis-Ida kauplejad, kirjutab Bloomberg.

Ikkagi huvitavad Süüriast rohkem investoreid ettevõtete tulemused ja Katari valitsuse hiiglaslik 12 miljardi dollariline võlakirjaemissioon. Viimane on selle aasta suurim arenevate maade valitsuste võlamüük.

„Inimestel on olnud kaks päeva järelemõtlemiseks,“ ütles FAB Securitise juhatuse esimees Mohammed Ali Yasin. „Ma ei usu, et inimesed hakkavad hirmu tõttu müüma. Kui Katari 12 miljardi dollarine võlaemissioon on edukas, siis võib see tõsta Katari börsi. Üleüldse Saudi Araabiast tulevad positiivsed ettevõtete tulemused ja see mõjutab hindu.“

„Eks elu läheb edasi,“ ütles EFG-Hermese aktsiastrateeg Mohammed Al Hajj. „Katar emiteeris nädalavahetusel 12 miljardi dollari eest võlakirju ja nad maksid väga vähe preemiat võrreldes sama krediidireitinguga teiste riikide võlakirjadega. Lähis-Idas on alati olnud poliitiline risk. Kes on 20 aasta jooksul investeerinud Lähis-Ida ja Aafrikasse on alati pidanud arvestama poliitilise riskiga. Mõeldes araabia kevadele on Egiptuse pangad pakkunud paremat tootlust kui muud arenevad turud. Juhtivkompaniide tootlus on parem. Kui valid õigetes riikides õiged ettevõtted, siis peaks teil hästi minema. Tugevate bilanssidega ettevõtted peavad sellistele šokkidele vastu.“