Mida firmad lubavad? Ühisrahastusega on raha kaasanud väga omanäolised ettevõtmised. Üks lubab peagi sadu tuhandeid dividende

Ühe omakikuga interjuud loe tänasest Ärilehe loost. Nemad soovisid kaasata minimaalselt 30 000 eurot, aga said 109 125 ehk nad said 364 protsenti rohkem raha, kui minimaalselt vaja oli.

Nudistid lubasid Fundwise investoritele, et alates 2021. aastast alustatakse dividendimaksetega 25% EBITDA-st. „Otsime võimalust muuta ettevõtte osad kaubeldavaks selleks sobival platvormil. Näeme võimalust ühinemiseks või müügiks lähema viie aasta jooksul. Potentsiaalselt on sarnaseid ettevõtteid arenenud turuga riikides soetanud suuremad joogitootjad või suuremad käsitööõlle tegijad," ütlevad nad.

Millist boonust lubati? Täiendava väärtusena anti igale investorile eluaegne soodustus 10% nende veebipoes ja vabrikupoes ning kingiti signeeritud pudel veini.

Igale investorile, kes investeeris vähemalt 1000€, anti eluaegne soodustus 20% veebipoes ja vabrikupoes ning kingiti kast signeeritud veini.

3. koht: Marmara Sterling ehk Eesti suurim ehtebränd.

Nad soovisid raha, et jätkata agressiivset kasvu Euroopas. Suuromanikeks Kerttu Erik ja Grete Gribkovski. Raha kaasati vaid veidi alla 100 000 euro.

Investeeringu toel kasvatame käibe aastaks 2021 neljakordseks ja viime edasimüügipunktide (POS) arvu 300ni. Ekspordime ehteid vähemalt üheksasse riiki, plaani järgi lisanduvad Rootsi, Venemaa, Itaalia ja Hispaania. Kasvatame veelgi meie tuntust koduturgudel ja suurendame müügi Baltikumis kahekordseks.

Alustame dividendi maksmist 2020. aastal, tehes seda ca 30% ulatuses akumuleeritud kasumist, prognooside kohaselt 120 000 EUR ulatuses.

2017. aasta käibekasv oli firmal kena, see tõusis 2016. aastaga võrreldes 283 137 eurolt 381 875 euro peale. Kasum kukkus 22 562 eurolt 5524 euro peale.

Mida investoritele boonuseks pakuti? 500 EUR või enam, sai iga investor kingituseks vabal valikul hõbedast baas kõrvarõngad nende New Day New Way kollektsioonist. 1000 EUR või enam, sai iga investor kingituseks vabal valikul hõbedast baas kõrvarõngad nende New Day New Way kollektsioonist ning eluaegse sooduskupongi, millega saab nende e-poest -20% soodustust igalt ostult. 2000 EUR või enam, sai iga investor kingituseks vabal valikul ehte ning eluaegse sooduskupongi, millega saab nende e-poest -30% soodustust igalt ostult.

Millised projektid on veel raha saanud?

Silma hakkavad kaks arvutimängu. Esiteks 4350 eurot saada soovinud Rogue Ambassadori nimelise mängu arendajad, kes said oma soovi 403 protsendiga ületatud ehk kokku 17 500 eurot. Mängu Overstep tootjad said 273% oma minimaalsest soovist ehk 60 840 eurot. Puidust prilliraamid Framed by Karl sai 35 192 eurot. Tervislikke maiustusi tootev algatus võttis 42 336 eurot. Siidrikoda aga koguni 93 200, 155% minimaalsest soovitud summast.

Praegu on platvormil vaid üks pakkumine, mis vajaks raha kaasamisel veidi abi. Alpaka soovib viia Eesti disaini maailmakaardile, aga neil on soovitud 100 000 eurost puudu veel 47 400. Ka nemad pakuvad tulevastele investoritele kena soodustust kogu investoriks olemise ajal.