Mida kõike ettevõtjad tänastes tööturuoludes ei tee: LHV lennutas 130 töötajat Portugali talvekontorisse tööle

"Peame kontorisse jõudma varakult, kuna kahetunnise ajavahe tõttu on varahommikused Tallinna koosolekud siin veelgi varajasemad," kirjeldab LHV tööandja brändingu juht Ragne Maasel.

Tema sõnul on see panga jaoks teine aasta, kus osa töötajatest lennutatakse pimedama aja saabudes paariks nädalaks kuskile soojale maale. Korraga on Lissaboni kontoris umbes 15 inimest, kokku käib neid sel sügisel nõnda kaugtööl 130 inimest.

Kui eelmisel aastal käisid välismaal IT- ja tootemeeskonnad, siis sel aastal pakutakse seda võimalust oktoobrist novembrini kõigile neile inimestele, kelle töö iseloom võimaldab kaugtööd.

Kuigi Maasel tõdeb, et see võib tunduda kui turundustrikk - et panga mainet tööandjana tõsta -, siis ta kinnitab, et eelkõige on see samm ette võetud töötajate heaolu tõstmiseks.

