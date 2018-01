Mida kujutab endast Facebooki uudisvoo uuendus? Müra jääb vähemaks. Fännibaas muutub kvaliteetsemaks

Bränd peab pakkuma kliendile väärtust on mantra, mida pidevalt korratakse. Miskipärast kiputakse aga sotsiaalmeedias seda tõde unustama, sest lihtsam on ju kirjutada jaga ja võida...

Facebook on taaskord uuendamas oma uudisvoo algoritmi. Ühest küljest on muudatused Facebooki uudisvoos täiesti tavapärased tegevused, mida suuremal või väiksemal kujul on teostatud pea igal aastal. Seekord on aga kära saabuva uuenduse suunal suurem kui kunagi varem. Ühest küljest on see ka arusaadav, sest brändide arv Facebookis ning sealsete kanalite arendamisele ning reklaamimisele kulutatavad summad on hüppeliselt kasvanud, mistõttu mõjub uudis - mis seab Facebookis esikohale inimeselt inimesele suhtluse - paljudele brändidele ehmatavalt.

Ideeliselt on inimeselt inimesele suhtlus alati olnud Facebookis esikohal, kuid ajapikku on sinna tekkinud järjest enam brände ja ettevõtteid. Iseenesest ei ole brändide kohalolus sotsiaalmeedias mitte midagi halba, kuid selleks, et püüda järjest enamate inimeste tähelepanu on tihtipeale üritatud üle kavaldada Facebooki algoritmi, peibutada uusi fänne lihtsakoeliste tarbimismängudega või levitatud koguni eksitavat sisu. Kõige lihtsamalt öeldes on brändid hakanud häirima kasutajakogemust ning Facebook on viimaks otsustanud sellele piiri panna.

Turundajate kaitseks peab muidugi ütlema, et suur osa meist tegutseb siiski täpselt nii nagu mängureeglid seda lubavad ning seni on Facebooki mängureeglid vägagi soodustanud n-ö pealiskaudset ja "passiivset" engagementi, kus tähtis oli kvantiteet, mitte selle kaasatuse (nt kommentaaride) kvaliteet. Nüüd on Facebook otsustanud mängureegleid muuta ja see on igati tervitatav.

Võttes selle uuenduse lihtsustatult kokku, siis tegelikult saab kõik minna ainult paremaks ning lõppkokkuvõttes võidavad sellest nii brändid kui tavalised sotsiaalmeedia kasutajad. Tavakasutaja võib loota, et tema uudisvoog saab senisest puhtam ja kvaliteetsem: inimeselt inimesele sisu saab uudisvoos tugeva eelise. Näiteks praegugi populaarsetel jaga ja võida postitustel saab olema äärmiselt keeruline uuest algoritmi muudatusest mööda pääseda.

Brändid peavad aga hakkama looma pärissisu, millel oleks reaalne infoväärtus. Passiivne engagement ei loe enam nii palju kui vanasti - sh autoplay videote vaatamine ilma helita, sisutühjad kommentaarid stiilis "jagatud jms. Müra jääb vähemaks. Olgugi, et paljud engagement'iga seotud mõõdikud võivad vähemasti esialgu langeda, siis üleüldine fännibaas muutub kvaliteetsemaks. Kõigi eelduste kohaselt jäävad postitusi nägema need, kellele antud sisu ka päriselt korda läheb.

