Mida kujutab endast Indrek Neivelti poolt eeskujuks toodud Rootsi riiklik pank?

Panga omakapitali tootlus oli läinud aasta üheksal kuul 12,1 protsenti. SBAB laenuportfelli maht oli 358 miljardit Rootsi krooni ehk 34 miljardit eurot. See pank on kääbuspank Rootsi suurpankade kõrval. Klientide hoiuseid oli SBABs 120,5 miljardit Rootsi krooni. Rahastamisaugu võtab pank täis võlakirju välja lastes. Panga üheksa kuu kasum oli 1,665 miljardit Rootsi krooni ehk 160 miljonit eurot. Panga turuosa eluasemelaenude turul on kaheksa protsenti ja tarbijalaenude osas 0,9 protsenti. Ettevõtete laenudes on SBAB turuosa 11,5 protsendi kandis ja korteriühistute laenudes alla kümne protsendi.