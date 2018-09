Mida kujutab endast Luminori ostja?

Ettevõte asutati 1985. aastal. umbes 30 aastat hiljem on ettevõttel ligi 2300 töötajat 25 kontoris üle maailma.

Blackstone'i varade maht on 439 miljardit dollarit.

Blackstone'i läinud aasta tulud ulatusid 7,1 miljardi dollarini ja puhaskasum 1,5 miljardi dollarini.

Blackstone'i investeeringute seas on näiteks sellised ettevõtted nagu hotellikett Hilton Worldwide, United Biscuits,

Blackstone teatas oma pressiteates, et Luminori turuosa laenudes osas Baltimaades on 23 protsenti. Panga varade maht on 15 miljardit eurot ja pangal on 64 kontorit.