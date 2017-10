Mida pakuvad Coop panga arvelduspaketid Rahn ja Rändrahn?

Pangajuht Margus Rink rääkis tänasel pressikonverentsil, et Rahn on mõeldud peamiselt Eestis tegutsevatele inimestele ja rändrahn ka välismaal rahaasju ajavatele inimestele.Naljaka nimega pangapakettide kohta lausus ta, et kuna EAS tegi need tuntuks, siis nemad kasutavad brändi ära.

Rahnu osas on pank liigitanud kunded neljaks. Juunioritele kuutasu puudub, noortele maksab see 99 senti kuus, täiskasvanutele 1,99 eurot ja seenioritele 99 senti kuus.Paketis on maksed tasuta nagu ka deebetkaart. Välisvaluutas tehtud kaarditehingute eest võetakse 1% tasu. Sularaha saab võtta Eestis pangaautomaadist kuni 200 eurot tasuta, muidu maksab teenus 1,20 eurot tehing. Muus maailmas maksab sularahatehing 2,5 protsenti pluss kaks eurot tehing.Rändrahnu pakett maksab kõigile 4,99 eurot kuus ja lisaks Rahnu paketi tasuta teenustele on ka pangakaardiga välisvaluutas tehtav tehing tasuta ning Eestis ja mujal maailmas on sularaha väljavõtt tasuta.