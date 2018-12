Mida peab Putini lähikondne oligarh Oleg Deripaska oma firma sanktsioonide alt vabastamise eest ohvriks tooma?

Toimetas: Kaja Koovit RUS

Oleg Deripaska Foto: Alexander Astafyev, RIA Novosti

Inglise keeles on hiigeläride kohta ütlus too big to fail. Just nii võib öelda ka Venemaa miljardäri Oleg Deripaska ettevõtmiste kohta. Kuidas muidu selgitada, et pärast kuid kestnud läbirääkimisi USA rahandusministeeriumi välismaiste varade üle kontrolli pidava üksusega OFAC, pääses miljardäri firma En+ ning selle kaks tütarfirmat aprillis kehtestatud sanktsioonidest, kirjutab Vedomosti.