Mida peaks ettevõtted tegema, et kaugtöötajad ei tunneks ennast kõrvalejäetuna?

Sellel on ka positiivne mõju tulemuslikkusele, kuna see kasvatab pühendumust ja aitab üleval hoida töömoraali läbi kuuluvustunde. Põhjus, miks see nii hästi töötab seisneb selles, et see võimaldab mitteformaalset chattimist. Kolleegid saavad lihtsalt jagada kõike alates muusika soovitustest ja videotest kuni retseptide ja üritusteni. Piltide, emotikonide ja gifidega annab see sellise tooni, mida on raske saavutada e-kirju vahetades.

3. Leidke aega helistamiseks ja virtuaalseteks kohtumisteks

Kuigi sotsiaalmeedia ja projektijuhtimise platvormid on olulised kaugtöö kultuuri osad, siis need on tavaliselt siiski mitteverbaalsed. Seetõttu võib tekkida arusaamatusi ja möödarääkimisi ning on oluline kasutada ka telefoni- ja videovestlusi.

Planeerige regulaarselt nii omavahelisi kui ka meeskonna vestlusi. See annab võimaluse inimestele rääkida oma muredest, tundlikumatest teemadest või lihtsalt ideid välja pakkuda.

Sellele lisaks võiks olla ka iganädalane videokõne-jututund, mis võib olla vajalik just nendele töötajatele, kes vajavad mitteformaalset vestlust.

4. Viige läbi regulaarseid isiklikke kohtumisi

Kuigi virtuaalsed kohtumised ja kõned aitavad vähendada üksindust, tunnevad kaugtöötajad sageli puudust igapäevasest inimestevahelisest suhtlusest, mida nad kontoris või muus töökeskkonnas omaksid. Väidetavalt on sellist tüüpi kommunikatsiooni puudus kõige suuremat isolatsioonitunnet tekitav aspekt, kuna inimesed on füüsiliselt üksi kogu päeva.

Et seda leevendada, korraldavad paljud kaugtöö ettevõtted regulaarseid isiklikke kohtumisi. Nende kohtumiste pikkus ja sagedus sõltub erinevatest teguritest nagu näiteks asukohast, eelarvest ja kaugtöö kestvusest, aga nende toimumine on väga oluline meeskonna heaolu seisukohalt.

5. Võimaldage töötajatele vaimse tervise hoidmise tuge

Hoolimata sellest, et ettevõtted saavad kaugtöötajaid mitmel moel toetada, on ikkagi võimalus, et inimene tunneb ennast üksikuna ja välja jäetuna - ja mitte ainult töös, vaid ka elus üldisemalt. Kuigi kaugtöö võimaldab töötajatele paindlikkust, näitas 2018-l aastal Suurbritannias läbi viidud uuring, et 32% kaugtöötajatest tundsid, et nad ei suuda ennast tööst välja lülitada. Ka ületöötamine on levinud nende seas, kes kodus oma tööd teevad, sest kui ei saa kontorist lahkuda, siis võivad hägustuda piirid kodu ja töö vahel. Ettevõtted saavad siin aidata avatud uste poliitikaga, et mitteametlikult vestelda vaimse heaolu teemadel, samuti pakkuda professionaalset nõustamist osana motivatsioonipaketist.