Mida rohkem teenid, seda rohkem kulutad: uuring näitab, et suurenevad sissetulekud eestlasi säästma ei pane

Osturalli Kaubamajas Foto: Andres Putting

Konjunktuuriinstituudi (EKI) märtsikuu ülevaade toob välja, et Eestis on võrreldes eelmise aasta sama ajaga suurenenud perede osakaal, kelle majanduslik olukord paranes ning rohkem oli ka neid, kelle ootused majandusolukorra suhtes on oluliselt paremad. Küll aga nendib EKI, et säästmisaktiivsus oluliselt muutunud ei ole, suur osa peredest kulutab endiselt nii palju kui teenitakse.