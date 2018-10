Mida tähendab talv kütusehindadele? Diisel läheb veelgi enam bensiinil eest ära

Kui viimased kuu aega on Eesti tanklates olnud bensiin ja diislikütus sama hinnaga, siis nüüd maksab diislikütuse liiter paar senti rohkem. Peagi jõuab tanklatesse külmakindel nn arktiline diislikütus, mis kergitab toote hinda veel paari sendi võrra.

Alexela juhatuse liige Alan Vaht ütles ERR-ile, et praegune hinnavahe tuleneb peaasjalikult maailmaturuhindadest. USA-s, mis moodustab viiendiku globaalse kütuseturu mahust, sai suvine sõiduhooaeg läbi ning bensiini nõudlus on vähenenud.

"Näeme igal aastal, et suvel bensiinihind kasvab ja talveperioodil tuleb hind allapoole. Diislikütuse nõudlus seevastu pärast suve suureneb," selgitas ta.

Vaht ütles, et kui tanklatesse jõuab talvine diislikütus, tõstab see kallimate komponentide tõttu liitri hinda veel 2 kuni 2,7 senti. See hinnatõus peaks tanklatesse jõudma novembris.

Enamikus tanklates maksis esmaspäeval bensiin 95 1,399 eurot ja diislikütus 1,419 eurot.

