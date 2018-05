Mida teeb Eesti eurosaadik 4400eurose kuluhüvitisega?

Eesti eurosaadikud ei nõustu Yana Toomiga, kes väidab, et tema kasutab saadikutele mõeldud hüvitisi teistest otstarbekamalt, kirjutab Äripäev.

„Ma olen ainuke europarlamendi liige, kellel on büroo, kus töötavad reaalsed inimesed ja teevad reaalset tööd,“ väitis Yana Toom hiljutises Äripäeva raadio persoonisaates.

Eurosaadiku brutokuupalk on 1. juuli 2016 seisuga 8484,05 eurot, millest saadikud pärast maksude mahaarvamist saavad kätte 4416 eurot. Lisaks on ette nähtud igale saadikule üldkulude katteks hüvitisena 4416 eurot kuus.

Toom ütles, et palgale lisaks saavad nad üldkuludeks mõeldud summa, mille kohta aru andma ei pea, kuid seda võetakse palgalisana. „See 4300 eurot (üldkulude hüvitis – toim.) ei ole minu palgalisa, need on Yana Toomi kontorikulud,“ rõhutas Toom.

