Mida teevad juhid roolis, kui uni peale tikub?

Põnevad vastuseid pakkus küsimus nippide kohta, mis aitavad roolis virge püsida. Pea pooled osalejatest ütlesid, et keeravad autoraadio valjemaks. Tubli viiendik teeb regulaarseid peatusi, pea veerand ei tee midagi ja viis protsenti peletab väsimust sõidu ajal omaette kõva häälega lauldes. Vaid pisut üle ühe protsendi juhtidest kasutavad väsimusest teada andvaid lisaseadmeid.

Elukutseliste roolikeerajate meelest aitab une vastu ka see, kui kuulatakse valju muusikat, juuakse mulliga jooke või kohvi, helistatakse sõbrale, vesteldakse kaasreisijaga ja korraldatakse temaga lõbusaid mõttemänge, tehakse niisama suitsu, ringutatakse roolis ja jalutatakse peatuse ajal ümber auto. Mõni protsent oli ka neid alati virgeid, kes ütlesid, et ei väsi roolis üldse. Väga väsinuna sõidab siiski sageli 17%, seevastu 11% juhtidest kinnitas, et ei tee seda väsinuna mitte kunagi. Une vältimiseks kasutab auto enda abisüsteeme 17,5%, kuid 65% vastanutest ei ole abisüsteeme kunagi proovinud.

Väitega, et väsinud autojuht võib olla ohtlikum kui purjus juht, on nõus 46% vastanutest ja 45% on selle väitega päri osaliselt. Vaid 4% jaoks on joobes sohver alati ohtlikum kui väsinud.

Üksi parem sõita

Küsimusele, kas sõidetakse meelsamini omaette või kaaslasega, vastas enamik, et üksi. Põhjuseks see, et pigem saab üksi paremini keskenduda, kuigi sõita on vahva ka kaasreisijaga. Tõsi, selliseid olevat raske leida. "Kõik oleneb kaaslasest, näiteks enda naisega koos poleks muret. Pikamaasõitudel on muidugi raske mitmekesi auto kabiinis elada,” leidis üks vastajatest.

Volkswagen Commercial Vehicles’i küsitlusele vastas kokku 246 veokijuhti Facebooki grupist Eesti pikamaa autojuhid Euroopas ja autoblogi Wroomer veokijuhtidest lugejate seast.