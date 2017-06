Mida teha, kui pahavara Petja ründab?

Täna üle maailma levinud lunavara Petja rünnaku vastu on IT-mehed leidnud juba mitu meetodit.

Soome hommikutelevisioonis rääkis Soome riikliku teabeagentuuri spetsialist Antti Kurittu, et Petja tabamuse kahtluse korral tuleb arvuti kohe vooluvõrgust lahti ühendada (või laptopi puhul ka aku eemaldada). Petja käivitab nakatatud arvuti tunni aja pärast ise uuesti ja asub krüpteerima kõvaketast. Kui arvutit tööle panna aga ei saa, jääb kõvaketas krüpteerimata ja sellel oleva info saab hiljem teise arvuti abiga päästa. Samuti on võimalik kõvaketast taastada puhtast varukoopiast.

Pahavara uurija Amit Serper on aga leidnud vaktsiini Petja vastu, kirjutab bleepingcomputer.com. See tähendab, et tema meetod küll ei päästa juba Petjaga nakatunud arvutit, küll aga ennetab nakatumise. Nimelt otsib Petja käivitudes Windowsi kataloogidest faili nimega perfc ning selle leidmise korral ei käivitu. Bleepingcomputer õpetab ka, kuidas seda faili oma arvutisse tekitada.