Mida võib leida ühe maailma rikkaima inimese rahakoti vahelt?

Warren Buffetti rahakotis on täpselt kaks asja, mida ta sealt kunagi välja ei võta, kirjutab Äripäev.

Legendaarne investor Warren Buffett on maailma üks rikkamaid inimesi ning tema kontrolli all on rohkem kui 73 miljardit dollarit, selgub Bloombergi andmetest.

GoBankingRates küsis Omaha oraakliks tituleeritud investorilt, mida ta oma rahakotis hoiab. Buffett ütles, et seal on kaks asja, mida ta kunagi välja ei võta. Esimene on fotokogum, kus on olemas nii tema laste kui ka lastelaste pilte. Teiseks on seal 50dollarine rahatäht, mis on võetud kunagi Berkshire Hathaway kontrolli all olnud Illinoisis asunud pangast, kuhu on oma signatuuri andnud mees, kes seda panka juhtis.

