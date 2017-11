Mihhail Hodorkovski registreeris Eestis uue meediaportaali

Endise oligarhi ja poliitvangi Mihhail Hodorkovski projekti Otkrõtõje Media raames finantseeritavad neli meediaprojekti ühinesid ühele platvormile ja selle jaoks loodud veebileht on juba Eestis massiteabevahendina registreeritud, teatab Vene meediagrupp RBK.

Hodorkovski Otkrõtõje Media toetusel sotsiaalmeedias tegutsevad väljaanded Infometr, OpenEconomy, Culttriger ja WTFuture ühendatakse alates 27. novembrist veebilehele Openmedia.io, teatas RBK-le Otkrõtõje Media peadirektor Julia Jaroš, kes varem juhtis projekti OpenEconomy.

Veebileht on juba Eestis interneti meediakanalina registreeritud. Jaroši sõnul valis registreerimiseks välja Eesti Hodorkovski ise ning oma otsust põhjendas ta sellega, et Eestil on „internetis mugav kasutajaliides ettevõtete haldamiseks ilma oluliste kulutusteta administreerimisele”. Meediakanali asutaja on juriidiline isik Open Press OÜ. Eesti äriregistri andmetel registreeriti see 2017. aasta juunis Briti ettevõtte Hanover 16 Limited poolt, mis omakorda kuulub Suurbritannia registri andmetel Hodorkovskile.

„Eesti on meediavaldusfirmade jaoks mugav registreerimiskoht seaduste ja massiteabevahendite vastutuse ja seaduste jõustamise praktika tõttu,” kommenteeris Hodorkovski oma esindaja vahendusel.

Uus meediakanal internetis positsioneerib end liberaalsena, kuid sellel ei ole poliitilisi eesmärke, rõhutas Jaroš. Kõigil neljal projektil on erinev temaatiline suund: Infometr tegeleb poliitika ja ühiskonnaga, OpenEconomy majandusega, Culttriger kultuuriga ning WTFuture teaduse tehnoloogia ja tulevikuga. Facebookis ja VKontaktes on neil praegu üle 500 000 jälgija.

Uue platvormi ülesanne on kahekordistada kasutajate arvu 2018. aasta septembriks, teatas Jaroš. Seda kavatsetakse teha oma sisu, sealhulgas uuringute arvelt. Luuakse erikorrespondentidest koosnev toimetus.

Otkrõtõje Media veebiportaalide majandusmudel määratakse kindlaks 2018. aasta algul.

Liikumise Otkrõtaja Rossija (Avatud Venemaa) asutaja Hodorkovski teatas projekti Otkrõtõje Media käimapanemisest 2016. aasta septembri lõpus Facebookis. RBK-le ütles ta, et on valmis kulutama neist projektidest igaühele kuni 30 miljonit rubla (435 000 eurot).