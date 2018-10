Mihhail Kõlvart turismimaksust: koos sellega saaks leida lahendusi mitmetele murekohtadele

„Kui rääkida turismimaksust, siis ükski maks ei ole lihtsalt võimalus teenida tulu, see on ka võimalus reguleerida valdkonna vajadusi. Üks hea näide on külaliskorterite probleemid - tänu sellele arutelule saime veelkord aimu, et see tsoon on endiselt hall ja keegi ei tegele sellega. Koos turismimaksuga saaks aga sellele murekohale - ja ka tulumaksuküsimusele - leida lahendusi," selgitas Mihhail Kõlvart.

Kõlvart tõi välja, et mitmete Euroopa linnade näitel on näha, et saab lahendusi leida küll.

„Saab näiteks maksuameti ja portaaliomanikega koostöös valdkonna kontrolli alla võtta. Ja just nende portaalide kaudu tuleb ju suurem osa turistidest ja liiguvad suuremad rahavood," ütles ta.

Kuidas võimalikku turismimaksust laekuvat raha jagada?

Kõlvart ütles, et ta arutaks hea meelega seda turismisektori esindajatega - aga üks mõte oleks lihtne: 50% võiks minna mõne väärika hoone renoveerimiseks kesklinnas või vanalinnas, teha linnaruumi paremaks. 30% võiks minna täiendavalt linna promomiseks välismaal. Seda teeb linnavalitsus ka praegu, aga võiks rohkem teha, arvab Kõlvart.

„Ja veel võiksime täiendavalt toetada Tallinnas toimuvaid rahvusvahelisi üritusi ja just neid üritusi, mis ei toimu kõrghooajal. Muidugi ei ole see ju lõplik tõde, protsendid võivad olla teised, selleks tuleks luua komisjon, kus osaleks erinevad osapooled ja tekiksid ühised arusaamad, aga põhimõte võiks olla, et see raha, mida turismisektor võiks koguda, tuleks sinna tagasi ja veel suuremas mahus," ütles ta.

Üks, mis Mihhail Kõlvarti sõnul tänase konverentsiga selgemaks sai, on see, et selle teemaga tuleb edasi liikuda, tuleb leida vastus küsimusele: kas võimalik tulu on uue maksu kehtestamist väärt?