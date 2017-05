Mihhail Korb: tselluloositehast on Eestisse vaja, aga mitte tuleviku arvelt

Riigihalduse minister Mihhail Korb rääkis valitsuse pressikonverentsil, et juhul kui rahandusministeeriumi analüüsist selgub, et Est-Fori tselluloositehasel on keskkonnale kahjulik või ei leita sobivat asukohta, siis tehast Eestisse ei tule.

"Valitsus otsustas esimest korda seadusandluse planeerimises algatada riigi eriplaneeringu. Sellist laadi ettepanektuid on küll valitsusele varem laekunud, kuid mitte nii mahukaid ning täna võeti see otsus vastu. Riik alustab Tartu ja Viljandi maakonnas eriplaneeringu koostamist," rääkis Korb.

"Tegevust rahastab ettevõtje ise, kuid seda viib läbi rahandusministeerium. Ma arvan, et sellise suuremahule objekti rajamine on meie kõikide huvides, sest see aitab puidutööstussektorit, mis on majanduskasvu üks veduritest. Ma arvan, et tehas aiutab tuua eestisse innovatiivset tehnoloogiat ja täiendavaid töökohti."

Tema sõnul hakkab rahandusministeeriumi planeerimisosakond otsima planeeringu nõustajat ja koostajat, et läbi viia analüüs. Lõpptulemus kinnitatakse istungi koosolekul, kui juhtub, et planeeringu tulemuses selgub, et sellist sobivat asukohta pole või keskkonnamõjude tõttu ei saa tehast ehitada, siis on ka võimalus, et tehast Eestisse ei tule. Seda näitab analüüs."

"Tehast on vaja. Sõites üle Eesti on selge, et maapiirkondades on töökohad väga olulised. Täna me ei räägi suurtest tehastest vaid väikestest ettevõtetest. 200 inimest, mida tselluloositehas tooks, on maakoha jaoks väga olulised. Kuid me ei tohi teha seda tulevase põlvkonna arvelt. Kui keskkonnamõju hindamine näitab, et see hind on liiga kõrge, siis läheb tehas laualt maha. Tootmist ja tehast on vaja eestisse, aga mitte tuleviku arvelt," räääkis Korb.