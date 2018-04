Mihkel Nestor: Eesti ärid on endiselt lihtsakoelised ja ei oska ennast turundada

Tuleb tunnistada, et uuring defineeris innovatsiooni väga laialt. Tehnoloogilise uuenduslikkuse all peeti silmas uue toote või teenuse turule toomist või ettevõtte protsesside täiustamist ja efektiivsemaks muutmist. Mittetehnoloogiline uuendus tähendas aga organisatsiooni või turundusega seotud uuendusi. Seetõttu võiks tegelikult avaldada imestust asjaolu üle, et vaatlusalusel perioodil ei muutunud enam kui poolte Eesti ettevõtete tegevuses sisuliselt mittemiski. Konkreetselt teadus- ja arendustegevusega oli aastatel 2014‒2016 tegelenud 18% innovaatilistest ettevõttetest, seejuures oli valdavalt tegemist suurte tööstusettevõtetega.

Ettevõtete vähene võimekus ja vajadus innovatsiooni panustada paistab silma, kui võrrelda teadus- ja arendustegevusele kulunud summasid muu maailmaga. 2016. aastal võrdusid taolisteks arendusteks läinud investeeringud 1,28%ga Eesti SKPst, millega olime EL riikide seas 14. positsioonil, umbes samal tasemel Itaaliaga. EL keskmine näitaja ulatus samal ajal üle 2%, Soomes koguni 3,25%ni. Kui vaadata vaid ettevõtlussektori kulutusi, asume selles arvestuses veelgi kaugemal, 16. kohal. Ettevõtete investeeringud teadus- ja arendustegevusse küündisid samal perioodil 0,66%ni SKPst, mis oli enam kui kaks korda madalam kui EL keskmine.

Turundust peetakse teisejärguliseks

Väheste investeeringute ja madala uuenduslikkuse tagajärgi peegeldab hästi Maailma Majandusfoorumi poolt koostatav riikide konkurentsivõime edetabel. Selles järjestuses paikneb Eesti tegelikult üsna kõrgel 29. kohal, edestades meist jõukamaid riike nagu Hispaania, Itaalia ja Sloveenia. Eesti head positsiooni toetab kõige enam hästi toimiv tööturg ja tugev haridussüsteem. Konkurentsivõime edetabelis edasi liikumist takistab aga turu väiksuse järel enim just ettevõtete ärimudelite (vähene) keerukus ehk inglise keeles business sophistication. Iseenesest võiks äri lihtsus olla ju positiivne asjaolu. Kahjuks kehtib aga reegel, et mida lihtsakoelisem on äri, seda madalam on ka selle tulusus.

Riiklikul tasandil on Eesti ettevõtluse muutumist „keerukamaks“ seostatud ehk enim selliste märksõnadega nagu innovatsioon ning teadus- ja arendustegevus. Riigi hariduspoliitika üheks peamiseks eesmärgiks on saanud võimalikult suure hulga teadlaste, inseneride ja IT-spetsialistide välja koolitamine. Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabeli põhjal on äritegevuse lihtsakoelisuse peamine põhjus aga hoopis ettevõtete nõrk turundustegevus. Tunnetuslikult on müügi- ja turundustegevust peetud Eestis alati millekski teisejärguliseks.

Kui insenertehnilistest saavutustest räägitakse aukartusega, siis müügi- ja turundustrikkide üle kiputakse vastupidiselt ironiseerima või neid pigem millegi negatiivsena võtma. Tublile koolilõpetajale soovitatakse karjäärivalikul advokaadiameti kõrval nüüd ka inseneri ja programmeerija oma, kuid kes oleks kuulnud, et nutika noore jaoks peetaks heaks perspektiiviks karjääri müügi- või turundusjuhina? Vaadates ettevõtteid, keda on saatnud edu, leiame aga vähe näiteid täiesti unikaalsetest ärimudelitest või teenustest. Pea alati tegutsevad samal alal ka mitmed konkurendid, kuid eduka ettevõtte tunnuseks on võime jõuda oma tootega inimeste teadvusesse.

Nigela turundustegevusega seonduvad ka pea kõik teised põhjused, mis Eestil konkurentsivõime edetabelis tõusta ei lase: ettevõtete tegutsemine väikeses osas toote kogu väärtusahelast, vähene kontroll oma toote jõudmise üle välisriigi lõpptarbijani ja konkurentsivõime põhinemine pigem madalatel kuludel kui unikaalsel tootel.