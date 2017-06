Mihkel Raud vastuseks kriitikale: ma pole enam sots

Mihkel Raud vastas ärimees Jaak Niguli kriitikale maksude optimeerimise osas, et ta ei kuulu enam sotsiaaldemokraatlikku erakonda. Niguli süüdistus oli, et sots ei peaks makse optimeerima.

"Minu maksustavad tulud ei piirdu Raud Meedia OÜ-st saadava palga ning dividendidega. Samuti ei kuulu ma juba mõnda aega ühtegi poliitilisse erakonda, mida Teie poolt viidatud loo autor näib ekslikult arvavat," ütles Raud Ärilehele.

Tõepoolest ei kuulu Raud juba alates eelmisest suvest sotsiaaldemokraatide ridadesse. Kokku jõudis ta erakonnas olla veidi üle kahe aasta, aprillist 2014 juunini 2016.

Varasemalt on aga Raud viidanud, et tema sots-olemine ei saanud sugugi alguse erakonda astumisega. Tunamullu jaanuaris ütles Raud järgmist vastuseks küsimusele, kas ta astus erakonda oma sotsiaaldemokraadist abikaasa pärast: "Ma armastan oma naist, aga ma pole seda sammu astunud tema pärast. Olen juba sotsiaaldemokraat sellest ajast, kui minu naine sündis."

Ka erakonnast välja astudes ei toonud Raud põhjuseks maailmavaate muutumist. Ta ütles hoopis, et ei saanud riigikogu liikme tööga hakkama. Seega võiks ilmselt eeldada, et Raud on endiselt sotsiaaldemokraatliku maailmavaatega.

Jaak Nigul tõi välja, et Raua 2001. aastal asutatud ettevõtte Raud Meedia eelmiste perioodide jaotamata kasum oli 2015. aasta majandusaasta aruande kohaselt 80 138 eurot. Kohustusi oli ettevõttel kokku 4337, raha kontodel ja kassas 43 717 eurot. Tööjõukulu järgi maksis Raud endale aasta jooksul kokku 2499 eurot brutopalka ja riigile 845 eurot sotsiaalmaksu. Esimest korda maksis ta endale dividende summas 50 000 ja tulumaksu sellelt 12 500 eurot.