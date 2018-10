Miinus pani tegutsema. Haapsalu volikogu lubas linnametsa oksjonil müüa

„Volikogu vastu võetud eelarves on metsa müügist saadavaks tuluks planeeritud 153 000 eurot," ütles Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman. Vikmani sõnul valis linnavalitsus metsamüügiks suurima endise Haapsalu territooriumil asunud metsadest - Valgevälja metsa katastriüksuse, mille suurus on 234,5 hektarit. „Seda on päris palju," ütles Vikman.

Aselinnapea sõnul võeti kevadel hinnang Metsaekspert OÜ-lt, kuidas seda metsa majandada. „Metsaekspert leidis, et arvestades tundlikku piirkonda, on võimalik sellelt kinnistult saada umbes 7600 tihumeetrit puitu hinnaga umbes 30 eurot tihumeeter," ütles ta. Sellisel juhul teeniks Haapsalu 220-230 000 eurot tulu.

