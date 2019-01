Mikroettevõtja jagab oma kogemusi ettevõtluskontoga: sinu raamatupidaja ei pruugi seda võimalust sulle soovitada!

Ettevõtluskonto sobib ennekõike neile, kes müüvad midagi eraisikult eraisikule. Samas ka neile, kelle ettevõtlusega seotud kulud on väikesed (minu subjektiivsel hinnangul kuni 20%) ja kelle käive ei ületa 25 000 eurot aastas - sellisel juhul on kontolt kinnipeetav maks vaid 20% ja see sisaldab nii tulu- kui ka sotsiaalmaksu ning kogumispensioni lepingu sõlminutele ka pensionikindlustust. Igalt kontole laekunud summalt broneerib pank jooksvalt 20% ja kannab kuu lõpuks kogunenud summa järgmise kuu 10. kuupäevaks MTAle ettevõtjaga seotud kontole. Maksude osakaal selles 20 protsendis jaguneb automaatselt erinevate maksude vahel. Näiteks kui ettevõtja kogumispensioni lepingut sõlminud ei ole, jaguneb maks järgmiselt: tulumaksu osa määr 20/53 ja sotsiaalmaksu osa määr 33/53 ettevõtlustulu maksu määrast.

Näiteks kui kontole laekub ühes kuus 1000 €, siis kinnipeetav maks on sellest 200 € ja see jaguneb järgmiselt: tulumaks 75,47 € ja sotsiaalmaks 124,53 €. Kui see 20% sisaldab ka kogumispensionit, siis jagunevad maksud järgmiselt: tulumaksu osa määr 20/55, sotsiaalmaksu osa määr 33/55 ja kohustusliku kogumispensioni makse osa määr 2/55 ettevõtlustulu maksu määrast.

Kõik üksiktegijad, kes midagi oma kätega valmistavad, teavad hästi, et peamine, mis toote hinna kujundab, on nende tööaeg. Näiteks on käsitöö väga aeganõudev tegevusala, kus aga materjalide osa kuludes jääb sageli marginaalseks. Saan tuua näite oma käsitööettevõttest. Kui ma töötaksin täistööajaga, siis suudaksin ma teha käivet 2000 eurot kuus. Ettevõtluskonto omanikuna läheks sellest summast MTAle 400 € ja ülejäänud 1600 € jääks mulle vabalt kasutamiseks. Sellest 1600 eurost tuleb mul maksta ka kõik kulud, aga kuna teen aeganõudvaid eritellimusi, siis on materjalikulu vaid ca 15%. Ehk siis kõige rohkem 300 € on see summa, mis mul tuleks 2000-eurose käibe tegemiseks kulutada ja pärast seda jääb mulle puhtalt kätte 1300 €. Pole ju vähe ühe käsitöölise jaoks? Ja ma olen samas pääsenud igasugusest raamatupidamisest ja aruandlusest, sest see kohustus ettevõtluskonto omanikul puudub.

Ettevõtjda kui teenuseosutajad

Kui ettevõtja osutab teenust, siis on kulupool veelgi väiksem ja mõnikord täiesti olematu. Ettevõtluskonto kaudu teenuse osutamisel tuleb siiski meeles pidada, et kui osutatakse teenust juriidilisele isikule, siis peab ostja arvestama väljamakstud summadelt 20/80 tulumaksu. Kui see nii ei oleks, siis võiks tööandja öelda oma töötajatele, et tehku omale ettevõtluskonto ja pääseda seeläbi tööjõumaksude maksmisest. Nii rikas meie riik kahjuks ei ole, et sellist soodustust võimaldada. Mulle on mitmed FIEd kurtnud, et neile ettevõtluskonto ei sobi, sest nad osutavad teenust ettevõtetele ja nii läheb ostjale teenus kallimaks. Minu küsimus sellisel juhul on, et kuidas see saab kallimaks minna, kui ka FIE peab ju oma teenuse hinna sisse arvutama kõik maksud? FIE maks on täna 20%+33%, ettevõtluskontol aga ainult 20% ja kui ettevõttele teenust osutades lisandub veel ka ostjale tulumaks, siis jääb ju maksude osa kokkuvõttes ikkagi väiksemaks kui FIEna teenust osutades. Tulumaks, mille juriidilisest isikust ostja maksma peab, ei ole ju 33%. Nii et tuleb hoolega arvutada ja ka ettevõtetele teenust osutades võib ettevõtluskonto osutuda senisest soodsamaks variandiks.

Mulle on paar FIEt kurtnud, et 20% on liiga palju - et kui ettevõtluskonto maks oleks 10%, siis oleks mõtet sellele üle minna. Siin sõltub nüüd jällegi kulupoolest, sest kui kulud on marginaalsed, siis on see 20% igal juhul väiksem summa kui FIE tulult makstud 20%+33%. Eeldusel, et FIE tegutseb ausalt ega korja külapealt kuludokumente kokku, et väiksemat tulu näidata.

Vähenenud töövõimega üksiktegijad

Kindlasti võiksid ettevõtluskontole üleminekut kaaluda need üksiktegijad, kellele on määratud vähenenud töövõime - ettevõtluskonto kaudu tegutsedes on aktiivsusnõue täidetud ja kuna sotsiaalmaksu maksab selliste inimeste eest riik, siis ei pea vähenenud töövõimega isik muretsema ravikindlustuse puudumise pärast, kui ei suuda teha piisavalt käivet. Nimelt on hetkel seadus selline, et ravikindlustus hakkab automaatselt kehtima nendel ettevõtluskonto omanikel, kelle käive ületab 1375 € kuus (sellest lähemalt allpool). Näiteks kui sulle on määratud vähenenud töövõime ja sa nokitsed kodus ehteid teha, kood sokke-kindaid või teed mõne üksiku tõlketöö, siis on sul ettevõtluskonto kaudu müües aktiivsusnõue täidetud ja sa ei pea endale kodust väljas tööd otsima, kui tunned, et ei jaksa või taha seda teha.

Kasulik ka pensionäridele või lastega kodustele vanematele

Ka kõik pensionärid ja lastega kodus olevad vanemad, kellel riigi poolt ravikindlustus olemas, saavad nüüd ettevõtluskonto kaudu ametlikult tegutseda. Ükskõik, kas käiakse kellegi last hoidmas, kodusid koristamas, osutatakse korstnapühkijateenust, tehakse tõlketöid või käsitööd - ettevõtluskonto on selliseks tegevuseks mugav ja täiesti bürokraatiavaba võimalus.