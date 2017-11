Mikroettevõtja: Sven Sester, Te vedasite meid alt!

Mulle helistas hiljuti üks väikeettevõtja, et lähemalt uurida, kuidas selle ettevõtluskontoga nüüd uuest aastast ikkagi on. Ta olevat helistanud oma panka ja sealt ei osatud selle kohta midagi öelda. Mina muidugi vastasin, et seadus võeti juunis vastu ja jõustub uue aasta algusest ja otse loomulikult peab kusagil selle ettevõtluskonto avamine kohe aasta alguses ka võimalik olema.

Olin ju huviga jälginud nii riigikogu istungeid kui kogu debatti uue loodava ettevõtlusvormi ümber ja minus ei olnud kahtlusekübetki, et miski saaks meid selle võimaluse kasutamisel takistada.

Ettevõtluskonto ehk ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus jõustub 1. jaanuarist 2018 - nii on loomulik, et mitmed mikroettevõtjad on selle võimalusega arvestanud. Seadus võeti ju 19. juunil vastu ja veel mitmel korral pärast sedagi on ettevõtluskonto eestkõnelejana tuntud eelmine rahandusminister Sven Sester meedias selgelt välja öelnud, et seda täiesti uudset, bürokraatiavaba ja soodsa 20protsendise maksumääraga võimalust saab kasutada alates järgmisest aastast. Juba enam kui aasta tagasi lubas Sester, et kui valitsus ja riigikogu seda ettepanekut toetavad, saab ettevõtluskontosid avada juba alates 1. jaanuarist 2018. Me uskusime teda ja seaduse vastuvõtmine andis tema sõnadele kinnitust.

Milles siis probleem?

Probleem on nimelt selles, et meid, mikroettevõtjaid, on kõvasti ninapidi veetud – ettevõtluskontot ei saa nimelt järgmise aasta alguses avada mitte üheski Eestis asuvas pangas ja keegi ei oska kindlalt öelda, kus, kas ja millal seda avada saab.

Kui 5. mai riigikogu rahanduskomisjoni erakorralisel istungil tollaselt rahandusministrilt Sesterilt küsiti, kas Eestis tegutsevad pangad sellise teenuse pakkumist toetavad, vastas minister, et huvi teenuse vastu on üles näidanud mitmed Eestis tegutsevad krediidiasutused (AS LHV, AS SEB). Teised olevat passiivsed, aga seadus loovat võimaluse. Tegelik tõde on aga selles, et ainuke pank, kes tundub asjaga tõsiselt tegelevat, on LHV Pank, aga ka nemad pole enne järgmise aasta lõppu selleks valmis.

Saatsin päringu kõigile Eestis tegutsevatele pankadele ja vastused olid minu jaoks jahmatavad. Olin oma naiivsuses arvanud, et kui seadus jõustub, siis tekib see võimalus kõigis arvelduskonto teenust pakkuvates pankades, aga võta näpust – mitmed pole sellest isegi huvitatud. Ja ega ma ei imesta – seaduses on öeldud, et krediidiasutus võib sõlmida füüsilise isikuga lepingu ettevõtluskonto pidamise kohta ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduses sätestatud tingimustel. Võib, aga ei pea.

SEB, kes Sesteri sõnul on teenuse pakkumise vastu huvi üles näidanud, vastas hoopis, et nad ei tea, kas ja millal see võimalus nende pangas tekib. Ja ainukesed pangad, kes väitsid, et hetkel juba arendusega tegelevad, olid LHV, COOP ja Tallinna Äripank. Teised vastasid, et nemad seda teenust ei paku ja Luminor jättis üldse vastamata. LHVst sain vastuse, et võimalus tekib eeldatavasti aasta teises pooles, mil Eesti Maksu- ja Tolliamet on omalt poolt vajalikud ettevalmistused lõpule viinud – sellest lugesin välja, et asi seisab hoopis maksu- ja tolliameti taga, nii et saatsin neilegi päringu. Sealt vastati, et ükski pank ei ole veel valmis sellistel tingimustel kontosid avama ja et süsteem vajab täiendavat arendust. Lisati veel, et ainult LHV Pank on lubanud oma arendustega jõuda selliste lahendusteni ja see juhtub ilmselt pärast 1. septembrit 2018. Ülejäänud pangad ei olevat veel otsustanud, kas nad üldse hakkavad seda teenust pakkuma.

Kummaline on, et maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid ütles veel 2. novembril Võru vallamajas toimunud seminaril, et praegu on ametil käsil pilootprojekt väiksemate ettevõtete jaoks koos LHV Pangaga ja alates tulevast aastast liiguvad andmed ettevõtetest automaatselt statistikaametile ja Eesti Panka ning selleks pole vaja enam mahukaid küsimustikke täita. Ilmselt ei osanud keegi Võru seminaril osalenutest kahtlustada, et „alates tulevast aastast” tähendab „ilmselt peale 1.09.2018” või veelgi hiljem.

” Ei ole mõtet rääkida uhkusega hääles uuest ettevõtlusvormist, kui selle rakendamine sõltub sellest, kas mõni pank on üldse huvitatud või ei ole.

Mida sellest kõigest nüüd arvata? Eks ikka seda, et taheti parimat, aga välja kukkus veidi kipakalt. Ei ole mõtet rääkida uhkusega hääles uuest ettevõtlusvormist, kui selle rakendamine sõltub sellest, kas mõni pank on üldse huvitatud või ei ole. Samas ei süüdista ma panku ega maksu- ja tolliameti töötajaid, kellest eriti viimased on praeguse valitsuse turbokiirusel muudetavate seaduste tõttu niigi ülekoormatud.

Aga Sven Sesterile tahaksin küll öelda: „Te vedasite meid alt!”.

Ühtlasi vabandan kõigi nende inimeste ees, kellele ma oma ettevõtluskoolitustel olen rääkinud, et uue aasta algusest on neil võimalik ettevõtluskontot kasutada.