Mikrokorterite pealetung. Ruutmeetri hind on kerkinud 6000 euroni

Endisest Eesti Energia peakontorist Laki 24 saab arendaja käe all moodne üürimaja Laava. Majas on kokku 121 apartementi suurusega 12–21,8 ruutmeetrit. Mikrokorterite ruutmeetri hind algab 3000 eurost. Maja valmib järgmise aasta I kvartalis. Foto: Jaanus Lensment

Mikrokorterid on mõeldud eelkõige investeeringuks, mille puhul ostja üürib need välja. Üürijad on noored, eakad või mujalt Tallinna tööl käivad inimesed.