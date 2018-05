Miks ei märgi president Tallinna Sadama aktsiad?

President Kersti Kaljulaid rõõmustab iga kord, kui Tallinna börsile mõni ettevõte juurde tuleb, ja kurvastab, kui keegi sealt lahkub, kirjutab Äripäev.

President Kaljulaid rääkis, et ei osta praegu põhimõtteliselt ühegi riigiettevõtte aktsiaid. "Õnneks mul neid ole ka, et müüa. Lihtsalt selle pärast, et ma ei või kunagi kindel olla, et minu käes ei ole siseinformatsiooni, ja on ka raske panna inimesi uskuma, et mul seda ei ole," ütles ta.

Kaljulaidi sõnul on Tallinna Sadama ehk riigifirma aktsiatega alati risk, et aktsia hind võib kukkuda mõne väljaütlemise pärast, mõnest otsusest rääkimata.

