Miks juhi stressi ei tohi eirata ja kuidas läbipõlenud juhti ära tunda?

Märka esimesi stressi märke

Randmanni sõnul ei peaks stressi kartma, kuid sellega peab tegelema. Tuleb õppida lugema esimesi märke, mitte laskma stressil areneda. Kuidas neid esimesi märke tabada? Randmann soovitab mõelda, millised on inimese tavapärased reaktsioonid. Näiteks, kuidas ma reageerin, kui keegi tuleb mind segama. Mida ma teen? Kui nüüd reaktsioon hakkab erinema sellest tavapärasest, siis on see märk stressi tulekust.

Samuti on stressi märk koordinatsiooni häiritus. Näiteks kui hakkate end lööma vastu lauda või hakkavad riided, kotirihmad vms takerduma näiteks ukselinkide taha. See on tunnistus, et teie keha ei suuda enam adekvaatset koordinatsiooni hoida.

Randmanni sõnul on juhi kõige suuremad stressorid tema töötajad, vastutus teiste eest. Juht peab leidma võimaluse ennast tööst välja lülitada. „Ettevõte võib olla sinu oma, aga sina ei ole ettevõtte oma,“ tõdes ta.

Samas ei anna ükski stressijuhtimise strateegia püsivaid tulemusi, kui (tajutud) töökoormus käib üle jõu. Seega soovitus juhtidele: õppige usaldama oma töötajaid ja neile töid delegeerima. Alati ei pea kõike ise tegema.

