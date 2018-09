Miks maksab Coop Pank raha kontol hoidmise eest turuhinnast kõvasti kõrgemat intressi?

Meie bilanss on küll kena struktuuriga, ehk hoiuseid on piisavalt palju, et ületada varuga laenuportfelli. Kuna meie mahud aga kasvavad jätkuvalt väga kiiresti, siis peame keskenduma lisaks aktivate kasvule ka hoiuste kasvule.

Vahest on eesmärgiks viia sel moel vahendite keskmist intressi alla?

Panga laenutegevuse edukus sõltub alati kaasatud raha hinnast ja kindlasti on hoiuseintressidel selles osas suur tähtsus. Käimasoleva kampaania esimene eesmärk on siiski tutvustada klientidele uusi alternatiive, kutsuda neid Coop Panga kliendiks ning hakata Coop Panka kasutama oma igapäevapanganduse partnerina. Lisaks headele arvelduskonto ja tähtajaliste hoiuste hindadele võimaldab Coop Pangas konto avamine ka arvelduste ja raha laekumise kiirusele kaasa, sest meie eraisikutest klientide arv, kes kasutavad Coop Panka oma igapäevasteks arveldusteks on samuti väga kiiresti kasvav ning nagu teada, siis pangasisesed maksed liiguvad kõige kiiremini. Loomulikult ei saa me salata, et mida rohkem kliente ja ettevõtteid hakkab kasutama Coop Panka oma igapäevasteks arveldusteks, seda soodsamaks muutub meile ka raha hind. See omakorda võimaldab meil teha järjest paremaid laenupakkumisi meie klientidele.

Ehk on plaanis sel moel finantseerida odavalt Coopi kontserni?

Kaasatud hoiuseid kasutame ainult panga finantseerimistegevuste rahastamiseks. Tulenevalt krediidiasutuste seadusest ei saa ja ei tohi me oma aktsionäre sisuliselt finantseerida. Seega kõik hoiused mis meie bilansis on, suuname siiski Coopi kontsernist väljapoole ning võimalikult paljudele eesti inimestele ja ettevõtetele kellel on mõistlik äriplaan.

Vahest on see vaade, et meelitada juba praegu kõrgemat intressi pakkudes kunded endale, sest varem või hiljem hakkab nagunii turul intressitase tõusma?

Me ei ole uut hinnastamist tehes mänginud stsenaariumitega, et millalgi hakkab Euroopa Keskpank intresse tõstma. Jah, see tõenäosus on täitsa olemas ning küllap see varsti juhtub. Oma hinnastamismudeli välja töötamisel lähtusime siiski enda vajadustest ja sellest mis võiks olla kasulik meie klientidele juba täna.

Kuna hoiuse intresside hinnakujundus on iga panga enda teha, siis meie otsustasime pakkuda klientidele parimat, mis hetkel turul on. Nagu eelnevalt juba öeldud, siis oleme kiires kasvufaasis ning väga huvitatud uute klientide tulekust.

Tõsi, et kõrgemaid hoiuste intresse saaks maksta juba täna kõik teised Eestis tegutsevad pangad. Hoiuse intressimäär on iga panga enda otsustada. Ilmselt on küsimus konkurentsis ja oma käiguga soovime seda pangandusturule juurde tuua.

Kui palju VKE kundesid on juba kodupanga Coopi vastu vahetanud?

Alates Coop Panga turule toomisest eelmise aasta oktoobrist on meie panga kliendiks lisandunud umbes 1200 igapäevapanganduse äriklienti. Kui vaadata meie laenuportfelli kasvu, siis alates uue strateegia juurutamist oleme suurendanud oma mahtusid umbes kolm korda.

Hetkel on raske öelda, kui palju on vahetanud täielikult oma vana panga Coop Panga vastu kuna see protsess on tihti pikaajaline ning tihti on ka vajalik hoida arveid erinevates pankades. Oma uue hinnastamisega tahame anda oma praegustele ja tulevastele klientidele aga lisamotivaatori kasutada Coop Panka aktiivselt oma arvelduste teostamiseks ja raha hoiustamiseks.