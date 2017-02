"Pealtnägija" avalikustas sellel nädalal president Toomas Hendrik Ilvese 20 000-eurose hotelliarve Tuleb välja, et muidu kordades odavama presidendivsiidi hinna lõi üles Davosi majandusfoorum.

Sellel nädalal avalikustas "Pealtnägija" vabariigi presidendi kantselei (VPK) krediitkaartide aruanded. Väljavõtetest selgus, et krediitkaardikulud kasvasid Toomas Hendrik Ilvese viimase presidentuuri ajal kiiresti.

Suurim kulu läks hotellidele ja majutusele seoses presidendi töövisiitidega. Konkurentsitult kõige kallim majutus oli Šveitsis, Davosi majandusfoorumil, kus osalevad kõik maailma liidrid ja mida ka Ilves korduvalt väisas. Turm Victoria hotell Davosis maksti president Ilvese ja proua Ieva Ilvese nelja öö eest toakulu 19 284 eurot.

Turmhotel Victoria Davos hotelliarve Pealtnägija/ETV

Kui vaadata 4 tärni hotelli kodulehte, siis selgub, et presidendisviit maksab talvisel hooajal, mil president Ilves seal viibis, 1402 eurot öö ning 8412 eurot nädal. Küsimusele, kuidas sai nelja öö hind olla hotellis pea 20 000 eurot, vastas hotelli esindaja, et põhjus on samal ajal toimunud ürituses. Nimelt on Davosi majandusfoorumil hotellihindadele sarnane efekt nagu Weekend festivalil Pärnu majutusasutustele.

"19 284 eurot nelja öö eest on tõenäoliselt Davosi majandusfoorumi ajal meie presidendisviidi hind ja see on tavaline, sest kõikide tubade hind tõuseb sellel perioodil," sõnas esindaja.

Mida suure summa eest saab?

75-ruutmeetrisest presidendisviidist ulatub vaade üle terve linna. Tammepuuparkett katab kõiki ruume: elutuba, kööki, söögituba, kontorit ja magamistuba. Sviidis on kaks vannituba, privaatne saun ja mullivann.