Miks on avokaado nii kallis? Süüdistage hipstereid ja Brooklyni

Avokaado hind on rekordtasemel. Avokaado maksis Hass Avocado Boardi andmetel 1,25 dollarit. Jaanauris oli hind 89 senti ja veebruaris kukkus isegi 77 sendile.

Mis on selle toiduaine hinnatõusu saladus? See meeldib mehhiklastele, hipsteritele ja tervisefännidele. See on viimastel aastatel muutunud nii populaarseks terviseaustajate seas, et on saanud juba hüüdnime supertoit.

Kui 1989. aastal tarbiti USAs elaniku kohta aastas 1,1 naela avokaadot, siis 2014. aastal tarbiti juba seitse naela inimese kohta. Värskemad andmed tarbimise kohta kahjuks puuduvad, kirjutab MarketWatch. Enamus avokaadosid jõuab USA turule Mehhikost, kellele järgneb Tšiili. Kalifornias kasvatati 2014. aastal 328 miljoni dollari väärtuses avokaadosid ehk 164 000 tonni. See saadus kasvab USAs ka Floridas ja Hawaiil.