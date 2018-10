Miks on kinnisvara hinnad kasvanud ja jäävad alati kasvama?

Pikas perspektiivis on kinnisvara väärtus alati tõusnud. Linnade gentrifikatsioon, kasvav rahvastikumäär ja suurenev nõudlus majutuse järele kogu maailmas põhjustavad pidevat hinnatõusu.

Vaadates Euroopa kinnisvaraturgu tervikuna, on viimase viie aasta hinnaindeks iga aastaga tõusnud, jõudes 2018. aasta esimeses kvartalis ajaloo tippu – 111,42 indeksipunktini.

Kasvav populatsioon suurendab nõudlust

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kõige värskemate prognooside kohaselt kasvab maailma elanikkond 2100. aastaks 7,6 miljardilt 11,2 miljardi inimeseni. Võib kindel olla, et maailma pindala ei suurene, vaid maailm muutub üha rahvarohkemaks. See kõik aitab kaasa kinnisvara hinnatõusu kindlaks määramisele. Uute sihtkohtade ja turgude tekkimine mängib samuti rolli kinnisvara hinnatõusul.

Näiteks Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis oli 1960. aastal rahvaarv vaid 25 000. Täna on see piirkond aga elav metropol, kus elab peaaegu kaks miljonit inimest. See tähendab, et on väga palju rohkem eluaset vajavaid inimesi. Mõistagi on kinnisvara hinnad kasvanud koos nõudluse ja elanikkonnaga.

Mõned inimesed saavad rohkem lubada

See muidugi sõltub riigist, kuid meie turul Eestis liigub olukord ülespoole. Hiljutises uuringus Eesti eluasemeturu kohta, mille viis läbi Swedbank, leiti, et majapidamistel on rohkem ostujõudu. Kinnisvara ostjate kasvav sissetulek suurendab nõudlust elamukinnisvara ning kinnisvarainvesteeringute järele.

Eesti Statistikaameti andmetel oli 1. jaanuaril 2017. aastal Eestis 706 000 eluruumi, millest 76% oli asustatud. Võrdluseks oli 1922. aastal Eestis vaid 252 000 eluruumi – see number on kasvanud pea kolm korda. Kui inimestel on rohkem ostujõudu, suurendab see kinnisvara nõudlust. Seega hinnad tõusevad, kui soovitud kinnisvara ei ole piisavalt.

Kuigi mõned riigid kogevad majanduskasvu SKT põhjal, on kinnisvara hindade kasv kõrgem kui palga- ja isegi inflatsioonikasv. Eurostati andmetel on kodu hinnad eelmise aasta lõpust (2017) ELis 4,5% võrra kasvanud, kuid palgad (2,02% peal) ja inflatsioon (hetkel 2.1% peal) on maha jäänud. Niisiis on hinnad jätkuvalt tõusnud, kuid see ei ole tingitud niivõrd inimeste kasvavast ostujõust, vaid pigem on põhjuseks kasvav nõudlus.

Hoides tempot inflatsiooniga

Kinnisvara on alati inflatsiooniga konkureerinud. Nagu ülal mainitud, on Euroopa inflatsioonitase Eurostati andmetel hetkel 2,1%. Samal ajal on kinnisvara hindade kasvumäär kenasti üle 4%, ületades inflatsioonitaset kahekordselt. Nii et, kui oled mures oma raha ostujõu säilimise pärast järgnevatel aastatel, siis kinnisvarasse investeerimine on suurepärane viis võidelda süsteemi vastu ning tagada oma jõukuse kasv pikemaks perioodiks.



Kinnisvarasse investeerimine on kindlasti üks turvalisemaid viise, kuidas inflatsiooni vastu võidelda. Reinvest24 on saanud kinnisvarainvesteeringutelt keskmiselt 14,6% kasumit aastas, võttes arvesse renditulu (umbes 8%) ja kinnisvara väärtuse kasvu (umbes 6%). Maailma rahvastiku kasv ja selle korrelatsioon kinnisvara hindadega hoiab asju kontrolli all vana hea pakkumise ja nõudluse turumehhanismi teel. Selle põhjal võib julgelt väita, et saad kasu kapitali kasvust, mis ka pikemas perspektiivis suudab jätkuvalt inflatsioonitaset ületada.

Globaliseerumine tähendab, et maailm on sinu päralt

Tänapäeva maailm muutub järjest rahvusvahelisemaks. Enamik piire on avatud ja Schengeni lepinguga liitunud Euroopa Liidu riikide residendid võivad vabalt reisida, elada ja töötada teistes Euroopa Liidu riikides, kuna liidus sisepiire peaaegu ei ole. Seega on inimesi, kes kolivad teistesse ELi riikidesse, suurendades nõudlust mõnes Euroopa piirkonnas rohkem kui teises. Toimub ka sisemajanduse kasv neis riikides, kus inimesed kolivad väiksematest asulatest ja maapiirkondadest suurlinnadesse, mis omakorda tõstab nõudlust ja kinnisvarahindu linnapiirkondades.

Globaliseerumine tähendab sedagi, et jõukamad inimesed võivad kinnisvara ostmise või sellesse investeerimise eesmärgil kolida odavamatesse riikidesse, kus nad saavad rohkem väärtust oma raha eest. Kui oled ELi resident, on Euroopa sinu päralt, kui asi puudutab kinnisvara. Euroopas on 2,5 miljonit kodu, mis kuuluvad inimestele, kes elavad teises ELi liikmesriigis ja mitmeid miljoneid eurooplasi, kes ei ela enam oma päritoluriigis.

Reinvest24 annab rahvusvahelistele investoritele kõikjal maailmas võimaluse lihtsasti Balti kinnisvaraturule investeerida. Sa võid investeerida kinnisvarasse, millel on suur arenduspotentsiaal ja nautida iga kuu üüritulu ilma vajaduseta kunagi külastada kinnisvara, millesse investeerid, või tegeleda selle haldusega. Meie meeskonna kinnisvara professionaalid hoolitsevad kõikide igapäevaste hooldustööde eest samal ajal, kui sina naudid passiivset tulu oma investeeringult.

Kinnisvara hinnad tõusevad edasi

Globaliseerumine, inflatsioon, rahvastiku kasv, suurenev SKP ja isiklik tulu/ostujõud on kõik tegurid, mis tõstavad kinnisvara nõudlust ja seavad trendi selle kasvuks. Kui sa investeerid kinnisvarasse, millel on hea asukoht ja arengupotentsiaal, võid lihtsasti saada 8-10 aasta jooksul 100% kasumit ainult kapitali kasvult. Peale selle on kinnisvara pealt võimalik teenida iga kuu renditulu, mis aitab sul katta elamiskulud ja edasi investeerida.

Nii et tõepoolest on mitmeid põhjuseid, miks kinnisvara hinnad on kasvanud ja jäävad alati kasvama, kuid kõige suurem korrelatsioon on ikka kasvava rahvaarvu ja sellest tuleneva kinnisvara hindade tõusu vahel. Lõppude lõpuks vajame kõik kohta, mida koduks nimetada. Rahaliselt aitab kinnisvarasse investeerimine inflatsiooniga võidelda.

Kas oled mõelnud kinnisvarasse investeerida? Reinvest24 platvorm on turvaline ja lihtne võimalus, et investeerida oma raha Euroopa kinnisvarasse pikaajaliseks kapitali kasvuks. Meie investeeringute kasvu taga on põhjalik analüüs ja uurimistöö. Reinvest24 meeskond analüüsib pidevalt kinnisvaraturgu, uurides kõiki investeerimistrende ja valides vaid kõige paremad kinnisvara investeerimisvõimalused.

Investeerides kõigest 15 000 eurot kinnisvarasse Reinvest24 platvormi kaudu, võid saada miljonäriks 30 aasta jooksul. Lihtsalt uuesti investeerides oma 8% renditulu, millele lisandub umbes 6% turukasvu aastas, saad 1 000 000 eurot kinnisvaraportfelli enne 2050. aastat. See on pikaajaliste investeeringute võlu. Avasta meie põnevaid kinnisvaraobjekte, mis pakuvad atraktiivset renditulu iga kuu ning suurt potentsiaali kapitali kasvuks. Alusta kinnisvarasse investeerimist juba täna!

