Miks on nii, et Eestis maksavad tulumaksu vaesed, Soomes aga rikkad?

Võib öelda, et neid inimesi, kes suurema osa Soome tulumaksust ära maksavad, ei ole väga palju, täpsemalt 1,8% kõige rikkamaid maksab ära 40% maksust ehk need on inimesed, kes teenivad enam kui 100 000 eurot aastas ehk üle 8300 euro kuus.

Eestis aga maksavad pea kogu tulumaksu (82,7%) need, kes teenivad vähem kui 35 000 eurot aastas ehk rabedalt arvutades kuni umbes 2200 eurot kuus kätte, neid inimesi on 96% kõigist maksumaksjatest. Seejuures üle poole ehk 61% laekunud üksikisiku tulumaksust maksavad aga Eestis inimesed, kes teenivad kuus kuni 1400 eurot kätte ning neid inimesi on Eestis 85% kõigist maksumaksjatest.

Loe pikemalt Rahageeniusest.