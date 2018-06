Miks peaksid ettevõtte just Pärnumaale rajama?

Tänapäeval on oma äri loomine võrdlemisi lihtne. Mõnusas ja efektiivses keskkonnas on see aga eriti meeldiv. Pärnumaast teeb hea ettevõtluskeskkonna nii mugav logistiline asukoht kui ka võimalus oma valdkonnas areneda.

Siin leiab omale sobiva koha iga valdkonna ettevõte. Näiteks on töötlev tööstus koondanud juhtivad tootmisharud Loode-Pärnusse, mis on parajalt lähedal linnasüdamele, ent samas piisavalt kaugel, et mitte häirida elanikke. Tänu viimaste aastate märkimisväärsetele investeeringutele on regiooni läbivast Via Baltica maanteest kujunenud aga üks peamisi ühendusteid Põhjamaade ning Kesk- ja Lääne-Euroopa vahel. Kaupade liikumine siinsetel teedel pole kunagi varem olnud nõnda kiire, mugav ja turvaline. Teisisõnu, üksnes juba logistilistel põhjustel on Pärnumaast kujunenud vägagi atraktiivne kant, kuhu oma ettevõte luua või ümber kolida.

Haritud tööjõud ja toetav keskkond

Kuna Pärnumaal on mõnus elada, on linnad-vallad tegusaid ja haritud töökäsi täis. Oma tuntava panuse selleks on andnud mitmed õppeasutused, Tartu Ülikooli Pärnu kolledž ning Pärnumaa kutsehariduskeskus teiste seas. Koostöös kohalike ettevõtetega on käima lükatud mitmed õppekavad ning spetsiaalne praktikavõrgustik, et võimalikult hästi siinset tööjõu nõudlust tagada.

Jõuliselt arenevad sektorid

Piirkonnas on jalad alla saanud paljud valdkonnad: ehitusmaterjalide tootmine, masina-, toiduaine- ja kalatööstus teiste seas. Just elektroonika-, metalli-, puidu- ning tekstiilisektoritest on kujunenud Pärnumaa väsimatud vedurid.

Elektroonika. Tänaseks on siinne elektroonikatööstus märkimisväärse hüppe läbi teinud. Ja seda mitte üksnes mahult, vaid ka sisult – lihtsamast kaablikoostamisest on edasi liigutud märksa keerukamate toodeteni. Muu hulgas valmivad siin võrgu- ja elektroonika-, samuti arvuti- ning telekommunikatsiooniseadmed.

Kokku toimetab piirkonnas ligi kümme elektroonikatööstusega seotud ettevõtet, mis annavad tööd rohkem kui tuhandele inimesele. Sellisteks on näiteks OSHINO Electronics Estonia, Scanfil ja Note Pärnu.

Metall. Viimastel aastatel on jõuliselt arenenud ka metallitööstus. Kusjuures eelkõige on lisandunud just kõrge lisandväärtusega tegijaid. Oma toetava panuse on andnud Pärnumaa kutsehariduskeskus, mis on kasvavate tööjõuvajaduste rahuldamiseks avanud metallivaldkonna õppekava.

Siinne metallitööstus on keskendunud peamiselt auto-, energia- ja elektritööstuse tarvis metallkonstruktsioonide ning -toodete valmistamisele, andes tööd enam kui 600 inimesele. Neist tuntuimad on näiteks AQ Lasertool, ALISE TECHNIC, Adrem Pärnu ja Ogel.

Puit. Pärnumaal asub ligi 30% meie metsaressursist, mistõttu on metsandus ja puidutöötlemine siinmail pika traditsiooniga tegevusalad. Hästi toimiv tarneahel ning tööjõu kompetents on sektori arengut tugevalt turgutanud. Seega on üha enam materjali töötlemiselt lõpptoodete valmistamisele liigutud.

Puidusektoris tegutseb üle 200 firma, pakkudes tööd ja leiba rohkem kui 1500 inimesele. Lisaks sae- ja höövelmaterjalidele valmivad siinkandis mööbel, spoon, palk- ja moodulmajad. Järjest enam toovad Pärnumaale oma tootmise mitmed suurettevõtted, teiste seas on seda teinud juba näiteks Metsäwood, just heade ettevõtlust toetavate tingimuste tõttu.

Tekstiil. Sarnaselt teistele sektoritele on ka tekstiilivaldkond just viimastel aastatel tõeliselt hea hoo sisse saanud. Seda peamiselt riiete õmbluse ning kodusisustustoodete osas. Sobivatele tarneahelatele lisaks toetab ettevõtete tegevust kompetentne tööjõud, mistõttu jagub siin küllaga potentsiaali nii disainile, arvutigraafikale kui ka tootearendusele.

Pärnumaa tekstiilitööstuse ligi 35 ettevõtet, teiste seas näiteks Trimtex Baltic ja Wendre, pakuvad tööd pea 1500 inimesele

Kuigi esmapilgul võib tunduda ahvatlevana oma ettevõtmine pigem kodukandi lähedale rajada, ei pruugi pikemas perspektiivis see valik end kuidagi õigustada. Arengule suunatud ettevõte vajab efektiivseks tegutsemiseks sobivat keskkonda, mistõttu tasub tõsiselt just Pärnumaa piirkonda kaaluda. Seda enam, et siin ootavad ettevõtlikke inimesi ees spetsiaalselt selleks loodud tööstusalad ning oma nõu ja jõuga toetav Pärnumaa Arenduskeskus.